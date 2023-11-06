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Вучич: У ситуации в мире много общего с временами перед мировыми войнами

06 ноября 2023, 01:30
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что у сложившейся в мире ситуации много общего с событиями, которые происходили перед мировыми войнами. Об этом пишет Kurir.
Сербский лидер подчеркнул, что в мире сейчас «рушится весь порядок», в том числе после начала войны между Израилем и ХАМАС.

Вучич добавил, что Израиль лишился статуса неуязвимой державы Ближнего Востока.


Если перемирие будет подписано, все ждут своего момента. Все региональные державы видели, что Израиль не неуязвим», — цитирует издание слова президента.

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#израиль
#армия
#лидер
#вучич
#сербия
#война
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BRIEF: ХАМАС объявило об убийстве Яир Идо — племянника премьера Нетаньяху
06 ноября 2023, 01:22

Фото: iStock/ffikretow

Палестинское движение ХАМАС объявило о том, что ему удалось ликвидировать Яир Идо, племянника премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом сообщает Telegram-канал BRIEF.
Ранее сам Нетаньяху в своем выступлении перед военными заявил, что Израиль намерен проводить операцию в секторе Газа до победного конца. Он также отметил, что военные действия не будут прекращены без возращения всех заложников. По его словам, у Израиля нет другого выбора, и это должны понимать и союзники страны, и её противники.

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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Нардеп Гончаренко*: Зеленский назначил президентские выборы на 31 марта 2024 года
06 ноября 2023, 00:31

Президент Украины Владимир Зеленский назначил дату очередных выборов главы государства на 31 марта 2024 года, заявил в эфире телеканала «Эспрессо» народный депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко (внесён в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга).
Он рассказал, что офису президента Украины уже дано поручение начать подготовку к президентским выборам в рамках установленного конституцией страны срока, а именно — в последнее воскресенье марта.

«Объяснить такое решение обществу они собираются тем, что это якобы требование западных партнеров. В частности, тем, что если не провести эти выборы, то Зеленский теряет легитимность», — отметил Гончаренко*, добавив при этом, что речь идёт исключительно о президентских выборах, поскольку парламентские напрямую запрещены сейчас конституцией Украины.

Нардеп считает, что принятие подобного решения является сугубо политическим и никак не вытекает из текущих потребностей украинского общества либо имеющейся сейчас политической и экономической повестки.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Владимир Зеленский рассматривает возможность проведения президентских выборов весной 2024 года. Он также отметил, что проведение президентских выборов в период военного положения заставит страну столкнуться с беспрецедентными вызовами.

Напомним, ранее сообщалось, что Верховная Рада примет закон, который разрешает проведение выборов в рамках военного положения. Украинский лидер Зеленский сам сообщил об этом, а также добавил, что планирует баллотироваться на второй срок и его не волнует конкуренция.

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#выборы
#украина
#владимир зеленский
#президент
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Армия Израиля заявила, что полностью окружила сектор Газа
05 ноября 2023, 21:39

Фото: iStock/e-crow

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) полностью окружила сектор Газа, вышла к морю и закрепилась у побережья анклава. Об этом сообщает пресс-служба израильской армии.
Отмечается, что главными задачами 36-дивизии армии Израиля является окружение сил палестинского движения ХАМАС и ведение обстрелов по конкретным целям. 

Пресс-служба отмечает, во время боёв были нанесены удары по более чем 1600 объектам ХАМАС, к которым относятся склады с вооружением, установки для запуска противотанковых ракет, наблюдательные посты. Также удары наносились непосредство по палестинским боевикам. 

В результате окружения сектора Газа, анклав был поделён на север и юг, но гуманитарный коридор продолжит свою работу. 

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#израиль
#армия
#сектор газа
#хамас
#обстрел
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Во Франции раскритиковали обещание, данное фон дер Ляйен Зеленскому
Французский политик Филиппо осудил ЕК за обещание Зеленскому о санкциях
05 ноября 2023, 20:23

Фото: РИА Новости/Родион Прока

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо раскритиковал обещание, которое глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен дала президенту Украины Владимиру Зеленскому во время визита в Киев.
Речь идёт о том, что фон дер Ляйен «порадовала» Зеленского обещанием ввести 12-й пакет санкций против России.

Он также отметил, что все ранее введённые ограничения в отношении России никак не ослабили страну, а лишь, наоборот, негативно повлияли на Запад. В частности, он привёл пример из Франции. По его словам, из-за антироссийских санкций в стране началась инфляция и значительно возросли счёта за электроэнергию.

«Давайте остановим это безумие! Давайте отменим все эти контрпродуктивные и разрушительные санкции!», – призвал Филиппо в соцсети X.

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ЕК: в Европе растёт число антисемитских инцидентов
05 ноября 2023, 20:11

Фото: iStock/Wirestock

В европейских странах растёт количество инцидентов, связанных с антисемитизмом, следует из заявления Европейской комиссии (ЕК).
Отмечается, что таких инцидентов настолько много, что евреи, проживающие в странах Европы, вновь охвачены страхом, как в самые мрачные времена в истории западных государств. 

В ЕК привели несколько примеров обострившегося антисемитизма. Так, в Германии демонстранты закидали синагогу бутылками с зажигательной смесью. В Австрии было осквернено еврейское кладбище. А в Испании нападениям митингующих подвергались еврейские магазины и синагоги. Отмечается, что все эти действия сопровождаются выкрикиванием антисемитских лозунгов.

В Еврокомиссии заявили, что осуждают такие действия жителей европейских государств.

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#протесты
#израиль
#палестина
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NYT: Израиль тайно ищет поддержку для эвакуации сотен тысяч людей из Газы
05 ноября 2023, 19:10

Фото: iStock/rrodrickbeiler

Израиль тайно пытается добиться международной поддержки для эвакуации сотен тысяч жителей сектора Газа в Египет. Об этом сообщает издание The New York Times.
При этом отмечается, что большая часть союзников, среди которых США и Великобритания, не поддерживают массовую эвакуацию, поскольку это может стать постоянной мерой. 

Также и сами жители сектора Газа не желают переселяться, поскольку опасаются, что таким образом Израиль хочет навсегда выселить свыше двух миллионов палестинцев из анклава. 

Ранее в пресс-службе ЦАХАЛ (Армии обороны Израиля) заявили, что с начала эскалации конфликта военными было нанесено свыше 2,5 тысяч ударов по территории сектора Газа. 

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#израиль
#сектор газа
#жители
#эвакуация
#поддержка
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Нетаньяху: Израиль будет продолжать операцию в Газе до победы
05 ноября 2023, 18:56

Фото: iStock/e-crow

Израиль намерен проводить операцию в секторе Газе до победного конца. Об этом во время выступления перед военными заявил премьер-министр государства Беньямин Нетаньяху.
Он также отметил, что военные действия не будут прекращены без возращения всех заложников. По его словам, у Израиля нет другого выбора, и это должны понимать и союзники страны, и её противники.

Ранее сообщалось, что глава иранского минобороны бригадный генерал Мохаммад Реза Аштиани пригрозил США «серьезным ударом» в том случае, если боевые действия со стороны Израиля не прекратятся. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1». 

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#израиль
#сектор газа
#палестина
#конфликт
#победа
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В США рассказали о сроках окончания палестино-израильского конфликта
Файнер: сроки окончания конфликта в секторе Газа неизвестны
05 ноября 2023, 17:58

Фото: iStock/Racide

США не могут назвать точные сроки завершения палестино-израильского конфликта, однако уверены, что положение Газы уже не будет таким, как до эскалации конфликта. Об этом сообщил заместитель советника президента США по национальной безопасности Джон Файнер в интервью телеканалу CBS.
Он отметил, что президент США Джо Байден дал понять, что ситуация в регионе изменится, вне зависимости от того, когда завершится конфликт. Сектор Газа и Западный берег реки Иордан уже не вернутся в тому положению, в каком они находились до 7 октября, когда произошло разгорание конфликта. 

Также Файнер добавил, что выступает против сокращения поддержки администрации Палестины, поскольку она продолжает сотрудничество со службами безопасности Израиля, а также контролирует ситуацию на Западном берегу. 

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#израиль
#палестина
#конфликт
#сша
#белый дом
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Блинкен: США готовы помочь в создании палестинского государства
05 ноября 2023, 17:38

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Госсекретарь США Энтони Блинкен провёл встречу с президентом Палестины Махмудом Аббасом, в ходе которой заявил, что Вашингтон готов оказывать помощь в создании палестинского государства. Об этом сообщает пресс-служба госдепартамента США.
Блинкен отметил, что страна придерживается позиции обеспечения и палестинцев, и израильтян равной защитой достоинства и безопасности. И добавил, что США готовы оказывать помощь в создании палестинского государства.

Также во время встречи с Аббасом Блинкен подчеркнул необходимость продолжения отправки гуманитарной помощи в сектор Газа. И дал понять, что США не поддерживают насильственное перемещение палестинцев в другие районы.

Кроме того, представители двух стран обсудили пути восстановления стабильности и порядка на Западном берегу реки Иордан. Они отметили необходимость устранения насильственного отношения экстремистов к палестинцам, а также привлечение всех виновных к ответственности. 

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