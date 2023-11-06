Вучич: У ситуации в мире много общего с временами перед мировыми войнами

Фото: сайт Кремля
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что у сложившейся в мире ситуации много общего с событиями, которые происходили перед мировыми войнами. Об этом пишет Kurir.
Сербский лидер подчеркнул, что в мире сейчас «рушится весь порядок», в том числе после начала войны между Израилем и ХАМАС.
Вучич добавил, что Израиль лишился статуса неуязвимой державы Ближнего Востока.
Если перемирие будет подписано, все ждут своего момента. Все региональные державы видели, что Израиль не неуязвим», — цитирует издание слова президента.
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Вучич добавил, что Израиль лишился статуса неуязвимой державы Ближнего Востока.
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Диана Аванесян