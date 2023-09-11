Вучич усомнился в возможности расширения ЕС к 2030 году

Фото: РИА Новости/Стрингер
Президент Сербии Александар Вучич выразил неуверенность в том, что Евросоюз может увеличить число членов к 2030 году. Об этом Вучич сообщил журналистам по итогам саммита процесса Брдо-Бриони в Скопье.
По мнению Вучича, заявленные ранее планы о расширении Европейского союза к 2030 году слишком амбициозны. Президент Сербии отметил, что такие планы — это «красивые желания».
Напомним, ранее глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС необходимо готовиться к новому расширению и вступлению в объединение 10 новых государств. По словам Борреля, в Евросоюз смогут вступить только те государства, которые выполнят поставленные условия.
Он также отметил, что также необходимо установить «политическую цель и горизонт, чтобы придать импульс процессу».
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Напомним, ранее глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС необходимо готовиться к новому расширению и вступлению в объединение 10 новых государств. По словам Борреля, в Евросоюз смогут вступить только те государства, которые выполнят поставленные условия.
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Екатерина Коршунова