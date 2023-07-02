Вучич заявил, что на косовских сербов совершат нападение одновременно с новой атакой Киева

Фото: сайт Кремля
Президент Сербии Александр Вучич рассказал, что лидер непризнанного Косово Альбин Курти собирается напасть на сербские муниципалитеты одновременно с активизацией контрнаступления Киева
Об этом Александр Вучич заявил в воскресенье в эфире телеканала TV Prva.
«Сейчас я ожидаю большую наступательную операцию со стороны Украины на двух направлениях», - рассказал Вучич.
Вучич прогнозирует огромные жертвы и активизацию этнических албанцев в Косово.
«Боюсь, что террор станет еще сильнее. Альбин Курти представляет себя в роли Зеленского, нового албанского лидера, который объединит все албанские земли», - резюмировал Президент Сербии Александр Вучич.
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«Сейчас я ожидаю большую наступательную операцию со стороны Украины на двух направлениях», - рассказал Вучич.
«Боюсь, что террор станет еще сильнее. Альбин Курти представляет себя в роли Зеленского, нового албанского лидера, который объединит все албанские земли», - резюмировал Президент Сербии Александр Вучич.
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Мария Фирсова