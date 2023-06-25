Вучич заявил, что не сомневается в иностранном участии в мятеже Пригожина

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«А в России они знали точно и выбрали тему, заявили – у нас есть коррумпированные люди на некоторых постах, что частично верно - мало кто сказал бы, что это не так. Но разве это причина напасть на свою страну и ударить ее ножом в спину в самый тяжелый момент? Конечно, нет, но вы это сделали, потому что вам помогали многие извне, у кого были большие ожидания», - прокомментировал ситуацию Вучич.
Напомним, американское издание The Washington Post, со ссылкой на чиновника из США, заявило, что разведывательные службы страны узнали о готовящемся мятеже главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина еще две недели назад. Как отметили в WP, администрация Байдена знала о планах Пригожина, однако, точных характер восстания им не был известен. При этом, они решили не делиться информацией с Россией.
Ранее «Радио 1» сообщало, как глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что слова американского лидера Джо Байдена и президента Украины Владимира Зеленского о том, что Россия может применить тактическое ядерного оружия, даже не стоит комментировать.