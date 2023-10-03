ВВС США впервые показали свою гиперзвуковую ракету на фото

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Впервые военно-воздушные силы США продемонстрировали свою гиперзвуковую крылатую ракету Hypersonic Attack Cruise Missile (HACM) на фотографиях, сообщает издание The Drive.
Ракета была запечатлена на снимках, сделанных во время учебной тренировки по изучению гиперзвукового оружия, которая прошла на авиабазе ВВС США Эдвардс в Калифорнии. Согласно подписи к фотографии, HACM была представлена экипажам таких военных машин, как B-1 Lancer, B-2 Spirit, B-52 Stratofortress и F-15E Strike Eagle.
HACM была разработана как продолжение программы Пентагона, известной как Hypersonic Air Breathing Weapon Concept (HAWC), проводимой Агентством перспективных исследовательских проектов. В ходе разработки ракеты также использовались результаты испытаний экспериментального гиперзвукового аппарата Boeing HyFly 2.
Издание The Drive выразило предположение, что ракета на фотографиях может быть как макетом HACM, так и боеприпасом, используемым для проведения испытаний. Они также отметили, что изображение на снимках полностью соответствует тем изображениям, которые ранее были опубликованы DARPA в контексте программы HAWC.
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HACM была разработана как продолжение программы Пентагона, известной как Hypersonic Air Breathing Weapon Concept (HAWC), проводимой Агентством перспективных исследовательских проектов. В ходе разработки ракеты также использовались результаты испытаний экспериментального гиперзвукового аппарата Boeing HyFly 2.
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Артем Кузьмин