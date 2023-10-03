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ВВС США впервые показали свою гиперзвуковую ракету на фото

The Drive: ВВС США впервые показали гиперзвуковую крылатую ракету HACM на фото
03 октября 2023, 01:37
Фото: iStock/vadimrysev

Фото: iStock/vadimrysev

Впервые военно-воздушные силы США продемонстрировали свою гиперзвуковую крылатую ракету Hypersonic Attack Cruise Missile (HACM) на фотографиях, сообщает издание The Drive.
Ракета была запечатлена на снимках, сделанных во время учебной тренировки по изучению гиперзвукового оружия, которая прошла на авиабазе ВВС США Эдвардс в Калифорнии. Согласно подписи к фотографии, HACM была представлена экипажам таких военных машин, как B-1 Lancer, B-2 Spirit, B-52 Stratofortress и F-15E Strike Eagle.

HACM была разработана как продолжение программы Пентагона, известной как Hypersonic Air Breathing Weapon Concept (HAWC), проводимой Агентством перспективных исследовательских проектов. В ходе разработки ракеты также использовались результаты испытаний экспериментального гиперзвукового аппарата Boeing HyFly 2.


Издание The Drive выразило предположение, что ракета на фотографиях может быть как макетом HACM, так и боеприпасом, используемым для проведения испытаний. Они также отметили, что изображение на снимках полностью соответствует тем изображениям, которые ранее были опубликованы DARPA в контексте программы HAWC.

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#сша
#разработки
#ракета
#тренировки
#новости
#ракеты
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Посольство РФ отвергло обвинения во вмешательстве в выборы в Словакии
03 октября 2023, 00:48

Фото: iStock/HStocks

В Словакии российское посольство назвало обвинение Братиславы во вмешательстве Москвы в избирательный процесс в стране голословным. Об этом говорится в Телеграм-канале дипмиссии.
«Решительно отвергаем надуманные обвинения в адрес России о вмешательстве в словацкий электоральный процесс. В отличие от некоторых нынешних союзников Словакии, мы не лезем во внутренние дела других государств, не занимаемся сменой режимов и разного рода цветными революциями», — говорится в публикации.

Уточняется, что Словакия в своей внутриполитической борьбе взялась за "антироссийскую карту", что негативно скажется на взаимоотношениях двух стран, которые ранее могли называться дружескими. При этом Словакия намеренно закрывает глаза на очевидное влияние США, подчеркнули в российском посольстве.

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#сша
#мид
#словакия
#россия
#выборы
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Сенатора Совфеда от Белгородской области Рыжкова досрочно сняли с должности
03 октября 2023, 00:35

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Сенатора Совфеда РФ от Белгородской области Николая Рыжкова досрочно лишили полномочий члена верхней палаты парламента. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте Совета Федерации.
Рыжков был сенатором с 2003 года. Сам он пока не прокомментировал уход с должности.

Напомним, что Николай Рыжков возглавлял Совет министров СССР  с 1985 по 1990 год при Михаиле Горбачёве, а также являлся одним из реформаторов перестройки в Советском Союзе. 

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#ссср
#уход
#совет федерации
#россия
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В Норвегии вступил в силу запрет на въезд зарегистрированных в России машин
03 октября 2023, 00:33

Фото: istock / Natalia Kokhanova

Запрет на въезд автомобилей, зарегистрированных в России, вступил в силу в полночь по местному времени (1.00 мск), после того как Министерство иностранных дел Норвегии объявило о введении этой меры 29 сентября, передает РИА Новости.
Этот запрет касается личных автомобилей, имеющих девять сиденья и менее, и также включает временные поездки в королевство. Однако следует отметить, что существуют исключения из данного запрета. Он не распространяется на автомобили, которыми владеют граждане Норвегии или стран Европейской экономической зоны, постоянно проживающие в России, а также на транспорт, находящийся в собственности дипломатических миссий и автомобили, принадлежащие международным организациям.

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#транспорт
#автомобили
#запрет
#будущее
#страны
#поездки
#ес
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Американский ветеран высказался о приглашении нациста в парламент Канады
Ветеран из США Кон навал чествование нациста в Канаде дипломатическим бардаком
03 октября 2023, 00:15

Фото: iStock/Viacheslav Chernobrovin

Проведение церемонии чествования украинского нациста Ярослава Хунки в канадском парламенте считается «дипломатическим беспорядком» и вызовом как для правительства премьер-министра Джастина Трюдо, так и для Украины, заявил американский ветеран Второй мировой войны Фрэнк Кон в интервью РИА Новости.
«Приглашение 98-летнего украинского нациста в канадский парламент, безусловно, стало проявлением дипломатического бардака. Кроме того, вероятно, оно могло быть задумано спикером парламента, который, должно быть, хотел поставить Трюдо в неловкое положение», — отметил Кон.

В канадский парламент 22 сентября пригласили 98-летнего Ярослава Хунку в честь визита Владимира Зеленского. Его представили как ветерана борьбы против русских, однако он был бывшим бойцом дивизии СС «Галичина». Эта дивизия, состоявшая из украинских националистов, участвовала в боевых действиях против Красной Армии и совершила зверства в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков. Позднее Джастин Трюдо извинился за «ужасную ошибку» в связи с чествованием украинского нациста, и спикер парламента Энтони Рота был вынужден подать в отставку.

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#парламент
#маск
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В Польше заявили, что налаживание отношений с Киевом требует «титанических усилий»
МИД Польши: Налаживание отношений с Киевом требует «титанических усилий»
02 октября 2023, 23:43

Фото: iStock/Ruma Aktar

Глава МИД Польши Збигнев Рау заявил, что Варшаве и Киеву для восстановления отношений придётся приложить «титанические усилия».
«Чтобы вернуться к исходной точке, потребуются титанические усилия. Я не буду суфлировать украинским властям, что нужно сделать. Наши отношения длительные и комплексные. Украинская сторона обязательно найдет решение, если будет такая воля с ее стороны», — заявил польский политик в эфире канала Polsat.

Рау отметил, что на фоне охлаждения отношений с Киевом он не присутствовал 2 октября на заседании Совета МИД стран ЕС, которое проходило в украинской столице.

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#мид
#отношения
#польша
#украина
#киев
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Италия взяла шефство над восстановлением Одессы и области
В МИД Италии заявили, что берут шефство над восстановлением Одессы и области
02 октября 2023, 23:29

Фото: iStock/V-art

По результатам визита главы МИД и вице-премьера Италии Антонио Таяни в Киев Рим взял на себя обязательство по руководству процессом восстановления города Одессы и Одесской области. Это объявление содержится в официальном сообщении Министерства иностранных дел Италии.
В рамках своего визита в Киев, где он участвовал в заседании глав МИД стран Европейского союза, Таяни провел встречу с министром культуры Украины Ростиславом Карандеевым. Главной темой этой встречи был итальянский патронат по вопросам восстановления Одессы. В мероприятии также присутствовали губернатор и мэр Одессы, а также руководители известных итальянских культурных организаций, таких как Миланская Триеннале и римский музей MAXXI.

В заявлении МИД Италии говорится, что Италия официально взяла на себя руководство работами по восстановлению города и области Одессы. Антонио Таяни также выразил поддержку инициативе «Лаборатория восстановления Украины», организованной правительством Украины в сотрудничестве с Миланской Триеннале и музеем MAXXI. Эти организации запланировали презентацию в Милане, которая состоится 31 октября.

Согласно совместному заявлению Италии и Украины, Италия внесла значительный вклад в работу по включению исторического центра Одессы в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

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#воздушная тревога
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Daily Mail: Сына Байдена заподозрили в связях с европейской сетью секс-торговли
02 октября 2023, 23:23

Фото: iStock/Nastco

Банковские следователи подозревали сына действующего американского президента в связи с «восточноевропейской сетью секс-торговли людьми», а также фальсификации чеков для выплат проституткам. Об этом пишет Daily Mail, ссылаясь на документы Министерства финансов США.
«Байден отправлял деньги лицам, которые могли быть причастны к сети восточноевропейской проституции. Следователи следили за несколькими клиентами банка Wells Fargo, подозреваемыми в участии в сети незаконной секс-торговли людьми, связанной с Байденом», — цитирует издание текст документа, показанного конфиденциальным источником.

По информации газеты, в документе, предоставленном банком Wells Fargo Минфину США 17 декабря 2019, указаны 25 лиц, связанных с предполагаемой сетью и подозрительные транзакции на $7 млн, включая чеки от Хантера Байдена. Некоторые из них могли быть подделаны с целью сокрытия платежей проституткам с делового счёта сына президента.

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#суд
#сша
#деньги
#секс
#следователи
#документы
#байден
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На Украине задержали мэра Сум при получении крупной взятки
На Украине задержали мэра Сум при получении взятки в 38 тысяч долларов
02 октября 2023, 23:22

Фото: iStock/Rattankun Thongbun

Мэр украинского города Сумы и директор городского департамента по инфраструктуре были задержаны во время попытки получения взятки в размере 1,4 миллиона гривен (приближенно 38 тысяч долларов). По информации Службы безопасности Украины (СБУ), эти средства требовали с предприятия, которое занималось вывозом мусора, в обмен на разрешение беспрепятственно вести свой бизнес в городе.
Спецслужба также утверждает, что эти чиновники «наложили дань» на местную компанию, угрожая искусственными препятствиями в ведении бизнеса, и требовали более 2 миллионов гривен (более 54 тысяч долларов) у предпринимателей.

Оба подозреваемых были задержаны «по горячим следам» в момент получения части незаконно получаемых денег, составивших 1,4 миллиона гривен (примерно 38 тысяч долларов). Сейчас рассматривается вопрос о предъявлении им обвинения в соответствии с частью 4 статьи «принятие предложения, обещания или получение незаконной выгоды должностным лицом». Затем будет принято решение о мерах пресечения в отношении этих должностных лиц.

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#чиновники
#коррупция
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Посольство России: Норвегия позволила себе неприемлемые выпады в адрес РФ
02 октября 2023, 22:41

Фото: iStock/Derek Brumby

Норвежские чиновники манипулируют историческими фактами, а также позволяют себе беспрецедентные выпады в адрес РФ, об этом заявили в Telegram-канале посольства России в Норвегии.
«В своей русофобской риторике норвежские руководители опустились до кощунственных параллелей с нацистами, оскорбив таким образом память тысяч советских людей, отдавших свои жизни при освобождении северной Норвегии», - прокомментировали ситуацию представители дипмиссии. 

В посольстве отметили, что норвежцы грубо манипулируют историческими фактами о Второй мировой войне. Помимо этого, ​в Норвегии проявляют явное неуважение у крупным, развивающимся державам, ставя под сомнение их суверенитет и независимость.

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МИД Норвегии: Москва и Осло заинтересованы в работе дипломатических связей и каналов
#москва
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