Выборы губернатора Московской области будут проходить три дня

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Также в течение трёх дней будут проходить голосование на дополнительных выборах депутата областной думы по Пушкинскому одномандатному округу №17 и выборы в местные советы депутатов городов региона, назначенные на 10 сентября.
«Планируем провести единый день голосования в течение трёх дней – 8, 9 и 10 сентября. Возможность проведения голосования в течение нескольких дней закреплена в соответствующих законах: федеральном и областных», – сказал на заседании председатель избиркома Илья Берёзкин.Члены избиркома также приняли решение о возможности дистанционного электронного голосования. Оно будет доступно в период с 8 часов 8 сентября до 20 часов 10 сентября.
Подача заявления об участии в дистанционном электронном голосовании с использованием портала госуслуг разрешена с 24 июля до 24 часов 4 сентября.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв объявил, что на выборах в Подмосковье будет применяться онлайн-голосование.