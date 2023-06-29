Высокоточный удар ВС РФ парализовал войска ВСУ

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Вооруженные силы Украины парализованы из-за нехватки топлива
Вооруженные силы Украины сталкиваются с ограничениями в мобильности из-за дефицита топлива, который был вызван точечными ударами Российской армии по складам с топливом.
Издание также отмечает, что нехватка топлива препятствует возможности Вооруженных сил Украины перемещать подкрепления к линии фронта.
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«Украинские воинские части сталкиваются с трудностями в обеспечении топливом. В последние дни из-за отсутствия топлива вражеская сторона снизила эксплуатацию бронетехники различных типов», — передает слова источника газета «Известия».
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Артем Кузьмин