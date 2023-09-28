«Взаимные привилегии»: на что пошел Израиль ради безвизового въезда в США

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США введут безвизовый режим для граждан Израиля в конце ноября. Редакция «Радио 1» расскажет, какое условие выполнил для этого Израиль и с какими странами действует безвизовый режим у России.
США вводят безвизовый режим для Израиля
Администрация США введет безвизовый режим для граждан Израиля с конца ноября, об этом свидетельствует информация, опубликованная в совместном письменном заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена и министра внутренней безопасности Алехандро Майоркаса. До конца ноября США предпримут все необходимые меры, чтобы завершить процедуру упрощения въезда в страну граждан Израиля.
Какие страны имеют безвизовый режим с США
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Прежде телекомпания ABS сообщала, что вопрос отмены визового режима обсуждался давно. Последние переговоры прошли на высоком уровне в ходе сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. На полях саммита президент США Джо Байден и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсуждали возможность отмены визового режима между странами и условия, при которых это станет возможно.
Для того, чтобы получить право безвизового въезда в США, Израилю предстояло выполнить несколько требований, одним из которых стало предоставление права беспрепятственного въезда на территорию страны американцам палестинского происхождения. Предпосылкой к установлению такого критерия стали многочисленные инциденты с участием американских граждан, которые имели двойное гражданство или регистрацию на территории сектора Газа и пытались попасть в Израиль через международные аэропорты. Однако, как и другие палестинцы, они были вынуждены въезжать страну через Иорданию или Египет.
Какие страны имеют безвизовый режим с Россией
Самыми популярных направлениями среди россиян были европейские, однако с 2022 года порядок въезда в эти страны значительно усложнился. Несмотря на это в перечень безвизовых стран для российских граждан входит более 100 государств. Граждане России могут посетить некоторые страны бывшего СССР с российским паспортом. К ним относятся: Белоруссия, Казахстан, Абхазия, Южная Осетия, Кыргызстан. Без предварительного получения визы, россияне могут посетить: Армению, Азербайджан, Грузию, Индонеию, Катар, Турцию, ОАЭ, Узбекистан, Филиппины, Куба, Мексика, Бразилия, Уругвай, Чили, Непал, Саудовская Аравия и ряд других. Однако важно помнить, что виза может потребоваться в зависимости от целей поездки и ее длительности.
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