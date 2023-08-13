Гладков: Причиной взрыва в доме в Белгороде была атака БПЛА

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На 10-м этаже жилого дома по улице Есенина в Белгороде произошел взрыв. Поврежден фасад здания, как минимум две квартиры и два автомобиля.
Днем глава региона сообщил о попытках двух террористических атак с помощью беспилотников. Российскими системами ПВО были с разницей в два часа обнаружены и уничтожены два БПЛА над территорией Белгородской области.
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Александр Бойцов