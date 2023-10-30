«Взяли в заложники»: МИД Ирана высказался о влиянии США на работу СБ ООН

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Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани заявил, что Вашингтон взял Совет безопасности ООН «в заложники» и мешает ему «как следует» исполнять свою обязанность по поддержанию мира, в том числе на Ближнем Востоке. Об этом Канаани сообщил в ходе еженедельной пресс-конференции.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Совбез ООН в очередной раз не справился со своими обязанностями в ситуации на Ближнем Востоке. По мнению Эрдогана, Запад, который ратует за права и свободы человека, не предпринял никаких действий для разрешения конфликта, кроме как подлил масла в огонь.
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Екатерина Коршунова