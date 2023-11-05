WAFA: Более 50 человек стали жертвами израильского авиаудара по лагерю «Аль-Магази»

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По меньшей мере 51 человек погиб и десятки пострадали после авиаудара Израиля по лагерю беженцев «Аль-Магази» в секторе Газа, пишет палестинское агентство WAFA.
Ранее движение ХАМАС заявило, что более 60 пленных погибли во время израильских ударов по сектору Газа.
При этом, отметили представители ХАМАС, что до остальных погибших вряд ли получится добраться, поскольку обстрелы израильской армии продолжаются.
По сообщениям Минздрава Палестины, число погибших в палестинском анклаве достигло 9 425 человек, ранены более 25 тысяч жителей.
«С 7 октября и по настоящий момент сионистские обстрелы Газы привели к гибели более 60 пленных противника. После поисковых операций тела 23 из них по-прежнему находятся под обломками», — говорится в сообщении «Бригад Аль-Кассам», военного крыла движения.
По сообщениям Минздрава Палестины, число погибших в палестинском анклаве достигло 9 425 человек, ранены более 25 тысяч жителей.
Артем Путинцев