WAFA: Минздрав Палестины попросил помощи с ввозом лекарств и топлива в Газу

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Глава министерства здравоохранения Палестины Мэй Кайле обратилась к мировому сообществу за помощью с ввозом в сектор Газа топлива и медикаментов. Об этом сообщило палестинское агентство WAFA.
«Международное сообщество и гуманитарные организации должны незамедлительно вмешаться с целью открыть контрольно-пропускной пункт "Рафах" на границе с Египтом и обеспечить ввоз медикаментов и топлива для больниц сектора Газа», — отметила министр.По её словам, Израиль продолжает наносить удары по палестинским больницам в секторе Газа. Слова израильских властей о том, что больницы якобы используются для укрытия радикалами, Мэй Кайле назвала попыткой «найти оправдания бомбардировкам».
Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) обратилось к международному сообществу с призывом собрать $294 млн, чтобы удовлетворить основные гуманитарные потребности палестинцев в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан.
Более 338 тысяч жителей сектора Газа покинули свои жилища после начала военного конфликта с Израилем. В результате обстрелов и бомбардировок полностью разрушены 2,5 тысячи домов. Еще около 23 тысяч строений получили такие повреждения, что жить в них невозможно.
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