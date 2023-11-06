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WAFA: Минздрав Палестины попросил помощи с ввозом лекарств и топлива в Газу

06 ноября 2023, 03:41
Фото: iStock/Cineberg

Фото: iStock/Cineberg

Глава министерства здравоохранения Палестины Мэй Кайле обратилась к мировому сообществу за помощью с ввозом в сектор Газа топлива и медикаментов. Об этом сообщило палестинское агентство WAFA.
«Международное сообщество и гуманитарные организации должны незамедлительно вмешаться с целью открыть контрольно-пропускной пункт "Рафах" на границе с Египтом и обеспечить ввоз медикаментов и топлива для больниц сектора Газа», — отметила министр.

По её словам, Израиль продолжает наносить удары по палестинским больницам в секторе Газа. Слова израильских властей о том, что больницы якобы используются для укрытия радикалами, Мэй Кайле назвала попыткой «найти оправдания бомбардировкам».


Израиль совершил 130 атак на сектор здравоохранения Палестины. Жертвами ударов оказались 150 медработников и 43 сотрудника гражданской обороны. Повреждения получили около 50 автомобилей скорой помощи, 27 из них полностью вывели из строя.

Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) обратилось к международному сообществу с призывом собрать $294 млн, чтобы удовлетворить основные гуманитарные потребности палестинцев в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан.

Более 338 тысяч жителей сектора Газа покинули свои жилища после начала военного конфликта с Израилем. В результате обстрелов и бомбардировок полностью разрушены 2,5 тысячи домов. Еще около 23 тысяч строений получили такие повреждения, что жить в них невозможно.

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#израиль
#палестина
#больницы
#здравоохранение
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Зеленский ответил на вопрос о длительности финансирования ВСУ
Зеленский: Украине через год не понадобятся большие объёмы финансовой помощи
06 ноября 2023, 04:24

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал помощь Киеву со стороны западных стран.
Украинский лидер в ходе интервью NBC ответил на вопрос о длительности финансирования ВСУ и подчеркнул, что стране через год не понадобится помощь в больших объёмах. Он уточнил, что это произойдёт благодаря уменьшению бюджетного дефицита Киева.

Зеленский также призвал союзников финансировать украинскую армию в кредит и пообещал, что в будущем страна вернёт средства.

«Я думаю, что ваша помощь будет критически важной в течение предстоящего года и это будет иметь решающее значение», - добавил президент.

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#кредит
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#всу
#зеленский
#рф
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WP: США не станут развязывать войну из-за победы РФ на Украине
06 ноября 2023, 03:48

Фото: iStock/rarrarorro

Обозреватель Джейсон Уиллик заявил, что США не пойдут на прямую конфронтацию с Москвой из-за победы России в вооружённом конфликте на Украине. Об этом пишет Washington Post.
«Фактически у США нет желания развязывать войну с Россией. Победа России на Украине стала бы ужасным ударом по американским интересам, но не настолько ужасным, чтобы рисковать ядерной войной», — говорится в публикации.

Журналист отметил, что на данный момент Украина «ухудшила своё положение». По словам Уиллика, военнослужащие ВСУ  «истощены». При этом запасы оружия украинской армии на исходе, а между западными странами произошёл раскол в вопросе оказания Киеву дальнейшей поддержки.

«Окно для урегулирования путем переговоров, выгодных Украине, наверняка закрылось, если оно вообще когда-либо было», — заключил обозреватель.

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#сша
#победа
#журналист
#украина
#сво
#всу
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На Ближний Восток прибыла стратегическая атомная подлодка США класса «Огайо»
06 ноября 2023, 03:03

Фото: iStock/Michael_Stifter

Стратегическая американская атомная подводная лодка класса «Огайо» прибыла в зону оперативной ответственности Центрального командования Вооруженных сил США, которая включает в себя Ближний Восток, Центральную Азию и Восточную Африку. Об этом 6 ноября сообщается на официальной странице командования в соцсети X.
Ранее пресс-секретарь Пентагона генерал Патрик Райдер заявил, что Штаты направляют на Ближний Восток дополнительно 300 военнослужащих. Помимо этого, в регион прибыла ударная группа, которую возглавил авианосец Dwight Eisenhower.

Прибытие авианосца связано с усилиями США стабилизировать палестино-израильский конфликт. Также Вашингтон ставит задачу защитить американских военнослужащих в Сирии и Ираке.

Сообщалось, что американский авианосец «Джеральд Форд» с ударной группой прибыл в восточную часть Средиземного моря «с целью предотвращения ухудшения обстановки и ограничения возможных действий сторон, стремящихся усугубить конфликт или расширить его географию».

Глава CENTCOM, генерал Майкл Курилла подчеркнул, что прибытие авианосца призвано отправить мощный сигнал обеспечения стабильности и предотвращения потенциальных попыток экстремистски настроенных группировок или других игроков, действующих враждебно по отношению к Израилю, использовать текущую обстановку в своих интересах.

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#военные
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Глава КЧР вручил Адаму Кадырову высшую государственную награду республики
06 ноября 2023, 02:43

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов 15-летнему сыну главы Чечни Рамзана Кадырова, Адаму Кадырову, орден «За заслуги перед КЧР».
Об этом говорится в Телеграм-канале Темрезова.

В публикации отмечается, что народы Чеченской Республики и Карачаево-Черкесии связывают крепкие узы братства и дружбы.

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#министр
#кадыров
#чечня
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Американский журналист Херш заявил, что Израиль может помиловать лидеров ХАМАС
06 ноября 2023, 02:37

Фото: iStock/Tomas_Ragina

Израиль может допустить помилование лидеров палестинского движения ХАМАС только если они освободят всех удерживаемых ими заложников и начнут проводить военные трибуналы над участниками преступлений. Об этом заявил журналист Сеймур Херш со ссылкой на неназванного американского чиновника.
«Лидеру ХАМАС и его коллегам сказали, что выживание возможно, если они освободят израильских заложников и согласятся немедленно начать проведение трибуналов по военным преступлениям», — написал Херш.

По словам собеседника журналиста, в Вашингтоне считают, что политическое руководство ХАМАС непричастно к событиям 7 октября. Идея помилования заключается в том, чтобы эти люди «согласились судить своих людей и казнить их», одновременно с эти оправдывая начало военных действий Израиля в секторе Газа.

Ранее представитель руководства движения Гази Хамад сообщил, что ХАМАС готово на «полный компромисс» по вопросу обмена пленными с Израилем. Он пояснил, что ХАМАС хотят, чтобы все пленные вернулись домой, однако Израиль «вряд ли согласится» на такой шаг.

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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#израиль
#хамас
#журналисты
#война
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Вашингтон планирует сделать Зеленского козлом отпущения
Figaro: США переложат на Зеленского ответственность за заключение мира
06 ноября 2023, 02:15

Фото: iStock/Yaraslau_Mikheyeu

Соединённые Штаты переложат неизбежное заключение мира с Россией на президента Украины Владимира Зеленского, поскольку сами стремятся всеми силами избежать позора на международной арене. Такое мнение в интервью французскому изданию Figaro высказал директор по исследованиям Института Хадсона, профессор Бард-колледжа Уолтер Мид.
«Стратегия <...> будет заключаться в том, чтобы продолжать оказывать помощь до тех пор, пока Зеленский не решит, что пришло время вести переговоры и уступать территорию. Это позволит правительству в Вашингтоне успокоить свою совесть и заявить, что украинцы уже все решили сами», — цитирует Мида издание.

По мнению эксперта, Вашингтон уже допустил два стратегических просчёта: во-первых, само начало российской спецоперации на Украине, а во-вторых — провал контрнаступления Вооружённых сил Украины (ВСУ), на которое в администрации Джо Байдена возлагались весьма большие надежды.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский признал, что жители и политики западных стран уже устали от конфликта на Украине. Об этом он заявил в интервью американскому телеканалу NBC News. Зеленский отметил, что многие западные политики устали оказывать Украине помощь. Однако он отметил, что продолжению финансирования и осуществления поставок вооружения ВСУ «нет никакой альтернативы».

Зеленский уточнил, что никто из представителей Евросоюза и США не пытается склонить его к проведению переговоров с Москвой. Он заявил, что таких переговоров «нет и не будет».

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#сша
#украина
#мир
#владимир зеленский
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Вучич: У ситуации в мире много общего с временами перед мировыми войнами
06 ноября 2023, 01:30

Фото: сайт Кремля

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что у сложившейся в мире ситуации много общего с событиями, которые происходили перед мировыми войнами. Об этом пишет Kurir.
Сербский лидер подчеркнул, что в мире сейчас «рушится весь порядок», в том числе после начала войны между Израилем и ХАМАС.

Вучич добавил, что Израиль лишился статуса неуязвимой державы Ближнего Востока.

Если перемирие будет подписано, все ждут своего момента. Все региональные державы видели, что Израиль не неуязвим», — цитирует издание слова президента.

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#израиль
#армия
#лидер
#вучич
#сербия
#война
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BRIEF: ХАМАС объявило об убийстве Яир Идо — племянника премьера Нетаньяху
06 ноября 2023, 01:22

Фото: iStock/ffikretow

Палестинское движение ХАМАС объявило о том, что ему удалось ликвидировать Яир Идо, племянника премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом сообщает Telegram-канал BRIEF.
Ранее сам Нетаньяху в своем выступлении перед военными заявил, что Израиль намерен проводить операцию в секторе Газа до победного конца. Он также отметил, что военные действия не будут прекращены без возращения всех заложников. По его словам, у Израиля нет другого выбора, и это должны понимать и союзники страны, и её противники.

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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Нардеп Гончаренко*: Зеленский назначил президентские выборы на 31 марта 2024 года
06 ноября 2023, 00:31

Президент Украины Владимир Зеленский назначил дату очередных выборов главы государства на 31 марта 2024 года, заявил в эфире телеканала «Эспрессо» народный депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко (внесён в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга).
Он рассказал, что офису президента Украины уже дано поручение начать подготовку к президентским выборам в рамках установленного конституцией страны срока, а именно — в последнее воскресенье марта.

«Объяснить такое решение обществу они собираются тем, что это якобы требование западных партнеров. В частности, тем, что если не провести эти выборы, то Зеленский теряет легитимность», — отметил Гончаренко*, добавив при этом, что речь идёт исключительно о президентских выборах, поскольку парламентские напрямую запрещены сейчас конституцией Украины.

Нардеп считает, что принятие подобного решения является сугубо политическим и никак не вытекает из текущих потребностей украинского общества либо имеющейся сейчас политической и экономической повестки.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Владимир Зеленский рассматривает возможность проведения президентских выборов весной 2024 года. Он также отметил, что проведение президентских выборов в период военного положения заставит страну столкнуться с беспрецедентными вызовами.

Напомним, ранее сообщалось, что Верховная Рада примет закон, который разрешает проведение выборов в рамках военного положения. Украинский лидер Зеленский сам сообщил об этом, а также добавил, что планирует баллотироваться на второй срок и его не волнует конкуренция.

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#выборы
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#владимир зеленский
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