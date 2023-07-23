Wall Street Journal: Экс-президент США Никсон предсказал конфликт на Украине

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Бывший президент США Ричард Никсон предвидел возникновение конфликта на Украине. Об этом он написал в 1994 году в письме американскому лидеру на тот момент Биллу Клинтону.
37-й президент США пишет Клинтону, что ситуация на Украине крайне взрывоопасна и если она выйдет из под контроля, то события в Боснии покажутся безобидной забавой. Никсон считал, что американские политики и дипломаты не уделяли достаточного внимания украинскому вопросу. Он просил Клинтона ввиду важности украинской проблемы усилить в Киеве дипломатическое представительство США.
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