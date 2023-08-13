Wall Street Journal: Запад надеялся контрнаступлением ВСУ склонить Россию к переговорам

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Лидеры западных стран полагали, что успешное летнее контрнаступление ВСУ вынудит Москву пойти на переговоры, причем на невыгодных для России условиях. Однако этим планам не суждено было сбыться.
Авторы материала отмечают, что теперь подобное развитие событий вряд ли возможно. В украинских СМИ начали писать, что вина за провал контрнаступления лежит на инструкторах и руководстве Североатлантического альянса. В НАТО, напротив, утверждают, что причины военных неудач кроются во внутренних проблемах ВСУ. Запад уже начинает подумывать о новом наступлении весной 2024 года. Пока же украинские части несут тяжелые потери во время бесплодных атак, а российские военные сами наступают в Харьковской области.
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Александр Бойцов