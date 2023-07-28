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Washington Post: Администрация США не пригласит Путина на саммит АТЭС в Сан-Франциско

28 июля 2023, 09:56

Фото: сайт Кремля

США не намерены приглашать президента России Владимира Путина на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который пройдет в ноябре в Сан-Франциско (штат Калифорния). Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на должностных лиц.

Как заявили чиновники, Путин, в отношении которого в 2022 году были введены санкции, не будет допущен на саммит АТЭС, если только не будет получено специальное разрешение. Кроме российского президента, Белый дом также решил не допускать до участия в мероприятии главу администрации Гонконга Джона Ли. В отношении него, а также в отношении некоторых должностных лиц КНР, Вашингтон также ранее ввел санкции.

В Кремле сообщили, что и не ожидали приглашения участвовать в саммите от американской стороны. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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#чиновники
#путин
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На Западе затрепетали перед союзом России, Китая и КНДР
Express: Союз России, Китая и КНДР будет иметь серьезные последствия для Запада
28 июля 2023, 10:19

Фото: iStock/Ruma Aktar

На Западе союз России, Китая и КНДР назвали «устрашающим», пишет издание Express.
«Устрашающий альянс России с Китаем и Северной Кореей будет иметь серьезные последствия», - прокомментировали ситуацию эксперты.  

Как отметили в издании, западные политик крайне обеспокоены решением Владимира Путина укрепить отношения с Китаем и КНДР. Этот союз поможет странам ускорить экономическое развитие и нарастить военный потенциал.

Ранее министр обороны КНДР Кан Сун Нам заявил, что США столкнутся с небывалым кризисом, если решат применить ядерное оружие против КНДР. Он подчеркнул, что Вооруженные силы КНДР всегда будут «сражаться в одном окопе» с прогрессивными странами, которые борются за справедливый и самостоятельный миропорядок.

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#китай
#кндр
#запад
#ядерное россия
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В Минобороны Японии заявили, что Россия создаёт угрозу Европе
28 июля 2023, 10:10

Фото: iStock/Belus

Япония в ежегодном докладе Министерства обороны назвала Россию «непосредственной угрозой Европе». Об этом сообщает РИА Новости.
В докладе «Белая книга» говорится, что внешняя политика России и, в частности, агрессия по отношению к Украине, разрушают мировой порядок. В том числе под угрозой и Европа.

Кроме того, напрягает Японию и деятельность России на так называемых «северных территориях» – островах Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи – где Россия развивает военное оснащение.

Также, по мнению японского ведомства, укрепление отношений с Китаем в сфере военного дела не гарантирует безопасность других государств.

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#россия
#европа
#япония
#политика
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США не пригласят Путина на саммит АТЭС в Калифорнии
Песков: Речь о поездке Путина в США на саммит АТЭС пока не идет
28 июля 2023, 10:05

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не обсуждается поездка российского лидера Владимира Путина в США на саммит АТЭС.
Отмечается, что встреча лидеров АТЭС запланирована на ноябрь 2023 года. Саммит пройдет в Сан-Франциско.

По словам спикера Кремля, приглашения президента РФ Владимира Путина на мероприятие, в Москве не ждут. Песков указал на множество предстоящих встреч и добавил, что речь о поездке на саммит пока не заходила. 

Ранее, американское издание The Washington Post сообщало, что США не намерены приглашать российского лидера на предстоящий саммит.

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#сша
#россия
#саммит
#встреча
#песков
#рф
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Украина падет без западных денег
Орбан: Существование Украины держится только на деньгах Запада
28 июля 2023, 09:15

Фото: kremlin.ru

Существование Украины держится только на деньгах Запада, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
«Существование Украины и дееспособность украинской армии держится только на деньгах Запада, суверенитет потерян», - прокомментировал ситуацию Орбан.

Ранее полковник США в отставке Дж. Мерфи Донован заявил, что если же на пост американского президента вступит новый лидер – он не захочет поддерживать «бессмысленную военную авантюру НАТО», которую уже давно перестали понимать лидеры большинства стран.

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#оружие
#нато
#вооружения
#венгрия
#украина
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Президент Грузии назвала провокацией прибытие в Батуми российского круизного лайнера
28 июля 2023, 08:39

Фото: istockphoto/kav777

Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала провокацией прибытие в Батуми российского круизного лайнера Astoria Grande. Накануне корабль прибыл в грузинский порт из Сочи, что вызвало протесты среди местных жителей.
Грузинский лидер написала на своей странице в Twitter, что гордится своим народом, который опротестовал «российскую провокацию». Она также утверждала, что Россия блокирует транспортировку зерна и якобы препятствует движению кораблей по акватории Черного моря, передает ТАСС.

Накануне более сотни жителей Батуми собрались в порту с плакатами, протестуя против прибытия лайнера с российскими туристами на борту. Недовольство горожан усилили некоторые комментарии пассажиров для СМИ, в которых они рассказывали о посещении Абхазии. Одна из туристок заявила, что Россия освободила Абхазию от Грузии, что вызвало резко отрицательную реакцию в обществе. Акция протеста продолжалась около часа, после чего лайнер покинул причал и вышел в море.

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#лидер
#twitter
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В КНДР США вынесли грозное предупреждение
ЦТАК: США не останутся «целыми и невредимыми», если применят ядерное оружие против КНДР
28 июля 2023, 08:02

Фото: iStock/DedMityay

США столкнутся с небывалым кризисом, если решат применить ядерное оружие против КНДР, заявил министр обороны КНДР Кан Сун Нам в речи на военном параде в КНДР, его цитирует ЦТАК.
«У империалистов США нет оснований считать, что они останутся целыми и невредимыми даже после применения к нам ядреного оружия. Если США попытаются применить вооруженные силы против КНДР, то им придется перенести такой кризис, о котором они не могли даже подумать и с которым они никогда не сталкивались», - прокомментировал ситуацию Кан Сун Нам.  

По словам министра, НАТО пытается создать «агрессивный военный альянс» при участии Японии и Южной Кореи, против самостоятельных стран тихоокеанского региона.  

Он подчеркнул, что Вооруженные силы КНДР всегда будут «сражаться в одном окопе» с прогрессивными странами, которые борются за справедливый и самостоятельный миропорядок.

Напомним, ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу провел переговоры в Пхеньяне со своим северокорейским коллегой генералом армии Кан Сун Нам. Встреча глав министерств была направлена на укрепление взаимодействия по линии оборонных ведомств.

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#сша
#минобороны рф
#сергей шойгу
#нато
#кндр
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Бразилия отказала США в экстрадиции россиянина Черкасова
28 июля 2023, 07:52

Фото: istockphoto/Rattankun Thongbun

Верховный суд Бразилии счел необоснованным запрос министерства юстиции США об экстрадиции гражданина России Сергея Черкасова. В настоящее время он отбывает 15-летний срок в бразильской тюрьме за шпионаж в пользу иностранного государства и мошенничество.
В сообщении суда также уточняется, что получено два запроса об экстрадиции Черкасова — из России и Соединенных Штатов. Рассмотрение российского обращения в данный момент приостановлено, передает РИА Новости. Это связано с тем, что по бразильским законам экстрадиция может быть совершена только после окончания процесса или полного отбывания срока заключения по приговору.

В марте 2023 года Минюст США заочно предъявил Сергею Черкасову ряд обвинений, включая шпионаж, мошенничество с банковскими картами, подделку документов. Однако само сочетание «шпион-мошенник» вызывает немало вопросов, так как американские власти и ранее были известны тем, что вылавливали россиян по всему миру и старались осудить их по надуманным обвинениям, чтобы создать обменный фонд для вызволения из российских тюрем американцев, совершивших реальные преступления.

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#сша
#мошенничество
#обращения
#фонд
#мошенник
#минюст
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«Путин видит это»: В Турции раскрыли хитрый замысел Запада против России
Читатели Haber 7 обвинили США в попытке втянуть Турцию в войну с Россией
28 июля 2023, 06:32

Фото: iStock/9parusnikov

Читатели издания Haber 7 обвинили США и Британию в попытке перенести украинский конфликт в Чёрное море и втянуть в войну против России Турцию.
«Соединенные Штаты и Великобритания пытаются развязать третью мировую войну. А ключевая страна здесь — Турция. Нужно быть очень осторожными», — предупредил один из читателей.

«Самим-то не о чем беспокоиться. Одна — островная страна, другая — по ту сторону океана», — отметил другой.

«Я не буду воевать на стороне НАТО из-за каких-то нелепых притязаний. Только если речь будет идти о моей Родине. Никто не должен пытаться использовать наших солдат», — подчеркнул третий.

«НАТО любыми путями хочет спровоцировать войну между Турцией и РФ. Путин видит это», — заключил комментатор.

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#великобритания
#турция
#нато
#запад
#путин
#рф
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ТАСС: Страны Персидского залива выступают за возобновление зерновой сделки
28 июля 2023, 05:18

Фото: iStock/shaadjutt

Страны Персидского залива поддержали идею возобновления зерновой сделки в полном объеме и с непременным учетом интересов России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова генсека Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) Джасема Мухаммеда аль-Будайви.
«Члены ССАГПЗ поддерживают мирные усилия, направленные на урегулирование российско-украинского кризиса, а также подчеркивают важность возобновления соглашения об экспорте зерна из России и с Украины по Черному морю <....>  для обеспечения продовольственной безопасности нуждающихся стран», — отметил аль-Будайви во время встречи с украинским послом Анатолием Петренко.

Ранее глава МИД Уганды Джедже Одонго, принимающий участие в саммите Россия-Африка, заявил, что решение России о выходе из зерновой сделки можно понять ввиду её неэффективности. Он напомнил, что основной целью зерновой сделки являлось оказание помощи самым обездоленным, беднейшим странам Африки. Однако, по его словам, в последнее время все чаще появляется информация о том, что сделка не достигла своих целей.

Напомним, президент России Владимир Путин объявил, что в ближайшие четыре месяца РФ бесплатно отправит странам Африки по 25-50 тысяч тонн зерна, также будет обеспечена и бесплатная доставка.

Россия приняла на себя обязательства содействовать реализации зерновой сделки, так как она изначально была нацелена на обеспечение глобальной продовольственной безопасности, снижение угроз голода и помощь беднейшим странам Африки, Азии и Латинской Америки.

Президент напомнил: за время действия сделки из Украины было экспортировано в общей сложности 32,8 миллиона тонн грузов, из которых более 70% пришлось на страны Евросоюза, в то время как беднейшим странам Азии и Африки, таким, как Афганистан, Сомали, Эфиопия, Йемен или Судан, досталось менее миллиона тонн — это менее 3 процентов ​от общего объема экспорта.

Зерновая сделка прекратила свое действие 18 июля. Москва заявила о невыполнении условий сторонами соглашения и уведомила о прекращении инициативы ООН, Турцию и Украину.

Ранее первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия вернется в зерновую сделку только после выполнения Западом семи условий.

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