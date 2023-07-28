Washington Post: Администрация США не пригласит Путина на саммит АТЭС в Сан-Франциско

Фото: сайт Кремля
США не намерены приглашать президента России Владимира Путина на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который пройдет в ноябре в Сан-Франциско (штат Калифорния). Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на должностных лиц.
В Кремле сообщили, что и не ожидали приглашения участвовать в саммите от американской стороны. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Александр Бойцов