Washington Post сообщила о расколе в Белом доме

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Внутри администрации президента США Джо Байдена произошло разделение на две группы в отношении конфликта между Израилем и Палестиной. Об этом сообщает газета The Washington Post (WP), ссылаясь на не названные источники в правительстве.
Автор подчеркнул, что действия Байдена в решении, возможно, самого значимого внешнеполитического кризиса за время его президентства, привели к разногласиям внутри Белого дома, который гордится своей дисциплинированной и единой операцией.
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