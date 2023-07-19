Washington Post: США готовятся ввести санкции в отношении Киргизии из-за экспорта в Россию

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США готовятся ввести в отношении Киргизии меры экономического воздействия из-за поставок в Россию санкционных товаров. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает газета The Washington Post.
С какими именно трудностями может столкнуться Киргизия, не уточняется. Однако отмечается, что ранее Соединенные Штаты уже вводили санкции против киргизских компаний, включая их в черный список.
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Александр Бойцов