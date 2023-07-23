Washington Post: США пока не планируют поставлять Киеву ракеты большой дальности

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Администрация Байдена пока не собирается отправлять на Украину оперативно-тактические ракеты ATACMS дальнего радиуса действия, несмотря на давление некоторых политиков и просьбы Киева.
Впрочем, как отмечают журналисты WP, новый двусмысленный тон Байдена может свидетельствовать о том, что американские ракеты большой дальности вскоре все-таки отправятся по тому же пути, что и другие вооружения, поставку которых Вашингтон ранее отрицал, как, например, кассетные боеприпасы.
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Александр Бойцов