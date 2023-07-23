Washington Post: США пока не планируют поставлять Киеву ракеты большой дальности

В Москве сразу несколько ресторанов стали объектами эвакуации из-за серии звонков о минировании, сообщает издание Baza в своем Telegram-канале. Cреди пострадавших от этой ситуации оказались знаменитый художник Никас Сафронов и его сын Лука — известный пианист.

Ранее в несколько столичных ресторанов поступили анонимные звонки о заложенных взрывных устройствах. После этого, в целях обеспечения безопасности как посетителей, так и персонала заведений общепита, правоохранительные органы Москвы приняли решение об эвакуации всех находящихся в ресторане людей.По словам Никаса Сафронова, после того, как их с сыном вывели из ресторана «Чайхона №1» на 1-ой Тверской-Ямской улице Москвы, на место прибыли сотрудники полиции, которые должны провести проверку и разобраться в случившемся.