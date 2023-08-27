Welt am Sonntag: ЕС хочет развернуть новую военную миссию в западной Африке

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Евросоюз хочет развернуть новую военно-гражданскую миссию в западной Африке, чтобы помочь странам региона в подготовке антитеррористических операций. Об этом сообщает Welt am Sonntag.
«Стартовый сигнал для новой миссии в Гане, Того, Бенине и Кот-д`Ивуаре должен быть дан уже осенью», — сообщает издание.
Количество полицейских и военнослужащих, которые будут развернуты в странах Гвинейского залива, не сообщается. Отмечается, что миссия также будет нацелена на укрепление местных сил безопасности.
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Екатерина Коршунова