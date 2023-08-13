Welt am Sonntag: Усманов подал иск в суд из-за обысков на cвоей яхте Dilbar в Бремене

Фото: РИА Новости/Артур Лебедев
Российский бизнесмен-миллиардер Алишер Усманов подал иск в Федеральный конституционный суд Германии о нарушении его прав в ходе обысков на яхте Dilbar в Бремене. Об этом сообщила немецкая газета Welt am Sonntag.
Кроме яхты Dilbar, предпринимателю, проживающему сейчас в Узбекистане, приписывают еще несколько вилл в Баварии, на озере Тегернзее. Их также обыскали в рамках расследования предполагаемого уклонения от уплаты налогов, отмывания денег и нарушений Закона ФРГ о внешней торговле, пишет издание.
Как рассказали в Федеральном конституционном суде Германии, жалоба Усманова касалась нарушения неприкосновенности жилища, сейчас ведётся её рассмотрение.
Алишер Усманов находится в санкционном списке Евросоюза, который обвиняет бизнесмена в поддержке президента России Владимира Путина.
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Как рассказали в Федеральном конституционном суде Германии, жалоба Усманова касалась нарушения неприкосновенности жилища, сейчас ведётся её рассмотрение.
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Артем Путинцев