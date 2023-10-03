Фото: РИА Новости/Пресс-служба МИД РФ
В понедельник глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что будущее Украины находится в Евросоюзе, который скоро будет простираться от Луганска до Лиссабона. Журналист Пауль Ронцхайнер назвал это обещание абсолютно пустым.
В эфире немецкого телеканала Welt он напомнил, что сейчас Луганск принадлежит России. В связи с этим журналист задался вопросом: каким образом Украине удастся войти в состав Евросоюза вместе с Луганском? Ронцхайнер назвал высказывание главы немецкого внешнеполитического ведомства пустыми словами, за которыми ничего не стоит.
Он также добавил, что Запад вряд ли способен помочь вернуть Украине какие-либо территории, раз даже не может вовремя поставлять киевскому режиму вооружения.
Ранее депутат Государственной думы от Республики Крым Михаил Шеремет расценил высказывание Бербок как покушение на территориальную целостность России.
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Он также добавил, что Запад вряд ли способен помочь вернуть Украине какие-либо территории, раз даже не может вовремя поставлять киевскому режиму вооружения.
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Александр Бойцов