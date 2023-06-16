Welt: У Германии кончились деньги на помощь Украине

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«Из-за необходимости сокращений нашего национального бюджета в настоящее время мы не можем делать какие-либо дополнительные взносы в бюджет Европейского Союза», - прокомментировал ситуацию Линднер.
Напомним, американский полковник, ветеран войны во Вьетнаме Дик Блэк заявил, что украинское контрнаступление наткнулось на «стальную стену». «Украинское контрнаступление наткнулось на стальную стену. Семь тысяч убитых в бою, 160 танков и 360 бронемашин были уничтожены всего за неделю без достижения особых результатов. Повсюду валяются обугленные Leopard и Bradley», - подытожил Блэк.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Минобороны РФ рассказали, что более десяти тысяч российских военнослужащих получили выплаты за уничтожение или захват техники Вооруженных сил Украины.