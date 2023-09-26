WhatsApp* не будет запускать каналы в России из-за возможной блокировки

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Государственная дума РФ и Роскомнадзор предупредили мессенджер WhatsApp* о возможной блокировке. После этого представители WA* отказались запускать в России функцию каналов WA Channels.
Ранее депутат Госдумы, глава комитета нижней палаты парламента по информационной политике Александр Хинштейн допустил блокировку мессенджера после запуска функции WA Channels. Он предположил, что в каналах может появляться информация, носящая антироссийский характер.
В настоящее время каналы WA доступны уже более чем в 180 странах мира. Глава министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев заявил, что вопрос блокировки WhatsApp и YouTube в ведомстве не обсуждается.
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«Продукт не будет доступен для пользователей внутри России в ближайшее время», — заявил представитель компании Meta, которой принадлежит мессенджер, корреспонденту The Moscow Times.
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Александр Бойцов