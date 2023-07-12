WP: Делегация США пришла в ярость из-за слов Зеленского о решении НАТО

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Заявление украинского лидера Владимира Зеленского о решении НАТО по Украине разозлило делегацию США на саммите альянса в Вильнюсе.
Накануне, украинский лидер разместил на странице в своей сети сообщение, что возмущен тем, что НАТО не намерены принимать конкретных решений о сроках приглашения Украины в альянс на саммите. Он также заявил, что неопределенность союзников демонстрирует слабость.
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Анастасия Крестьянова