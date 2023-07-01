WP: Директор ЦРУ Бернс в Киеве тайно обсуждал возможность переговоров с Россией

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
Глава ЦРУ Уильям Бернс обсуждал планы киевских властей по возвращению территорий и переговорам с Россией до конца 2023 года
Директор ЦРУ Уильям Бернс во время состоявшейся в июне секретной поездки на Украину обсуждал планы официапьного по возвращению территорий и проведению переговоров с Россией до конца 2023 года. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на свои источники.
Сообщается, что в Киеве Бернс встречался с Зеленским и руководством украинской разведки, которые представили ему «амбициозную стратегию» разместить ракеты и артиллерию около Крыма, а также начать переговоры с Москвой до конца нынешнего года.
Президент США Джо Байден не раз выбирал Бернса в качестве российско-американского переговорщика Так, в ноябре 2022 года глава ЦРУ встретился в Анкаре с Сергеем Нарышкиным — главой Службы внешней разведки России (СВР).
Читайте также:
WSJ: Глава ЦРУ позвонил Нарышкину через несколько часов после начала мятежа Пригожина
CNN: глава ЦРУ Бернс заявил, что Россия удвоила усилия в конфликте на Украине
Директор ЦРУ Бернс: следующие шесть месяцев станут критическими для Украины
Сообщается, что в Киеве Бернс встречался с Зеленским и руководством украинской разведки, которые представили ему «амбициозную стратегию» разместить ракеты и артиллерию около Крыма, а также начать переговоры с Москвой до конца нынешнего года.
Читайте также:
WSJ: Глава ЦРУ позвонил Нарышкину через несколько часов после начала мятежа Пригожина
CNN: глава ЦРУ Бернс заявил, что Россия удвоила усилия в конфликте на Украине
Директор ЦРУ Бернс: следующие шесть месяцев станут критическими для Украины
Артем Путинцев