WP: Экс-посол США Салливан счел маловероятным применение Россией ядерного оружия на Украине

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«Мне кажется, это будет иррационально, мне кажется, это не улучшит позицию Путина ни в контексте специальной военной операции, ни с точки зрения того, как это повлияет на поддержку, которую он получает от стран, на которые опирается, главным образом Китая», — рассказал Салливан (цитата по ТАСС).Тем не менее, дипломат отметил, что вашингтонской администрации следует внимательнее следить за ситуацией вокруг Украины, «чтобы не пропустить начало ядерной войны».
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