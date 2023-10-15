WP: Госсекретарь США Блинкен вновь вернётся в Израиль

Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин
Госсекретарь США Энтони Блинкен планирует повторить свою рабочую поездку в Израиль. Об этом в беседе с газетой Washington Post сообщил пресс-секретарь политика Мэтью Миллер.
В настоящее время госсекретарь находится в египетском Каире. Но уже в понедельник, 16 октября, он вернётся в Израиль.
Повторный визит связан с предстоящим началом масштабного наступления израильской армии на сектор Газа. Уточняется, что атака будет производиться по земле, воде и воздуху.
Ранее, в четверг, 12 октября, Блинкен уже посещал Израиль. В рамках рабочей поездки он встретился в премьер-министром страны Биньямином Нитаньяху и обсудил сложившуюся ситуацию.
Кроме того, 13 октября Тель-Авив посещал и глава Пентагона Ллойд Дж. Остин.
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Повторный визит связан с предстоящим началом масштабного наступления израильской армии на сектор Газа. Уточняется, что атака будет производиться по земле, воде и воздуху.
Кроме того, 13 октября Тель-Авив посещал и глава Пентагона Ллойд Дж. Остин.
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Анастасия Чинкова