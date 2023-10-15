Радио1
Главная / Новости / Политика/ WP: Госсекретарь США Блинкен вновь вернётся в Израиль

WP: Госсекретарь США Блинкен вновь вернётся в Израиль

15 октября 2023, 16:17
Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин

Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин

Госсекретарь США Энтони Блинкен планирует повторить свою рабочую поездку в Израиль. Об этом в беседе с газетой Washington Post сообщил пресс-секретарь политика Мэтью Миллер.
В настоящее время госсекретарь находится в египетском Каире. Но уже в понедельник, 16 октября, он вернётся в Израиль.

Повторный визит связан с предстоящим началом масштабного наступления израильской армии на сектор Газа. Уточняется, что атака будет производиться по земле, воде и воздуху.


Ранее, в четверг, 12 октября, Блинкен уже посещал Израиль. В рамках рабочей поездки он встретился в премьер-министром страны Биньямином Нитаньяху и обсудил сложившуюся ситуацию.

Кроме того, 13 октября Тель-Авив посещал и глава Пентагона Ллойд Дж. Остин.

Читайте также:

США не ставили Израилю условий для использования поставляемого вооружения

NBC: США отправили в Израиль самый большой авианосец в мире Gerald R. Ford

Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Израиль
#сша
#израиль
#встреча
#блинкен
Читайте нас в
Алиев поднял азербайджанский флаг в Степанакерте
15 октября 2023, 15:32

Фото: istockphoto/NatanaelGinting

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поднял азербайджанский флаг в Степанакерте, столице Нагорного Карабаха.
Агентство Азертадж сообщает, что после церемонии поднятия флага Ильхам Алиев выступил с речью.

Во время поездки по Карабаху Алиев поднимал азербайджанский флаг в Агдере (армянское название Мартакерт) и на территории Сарсангского водохранилища.

Ранее сообщалось, что миссия ООН совершила вторую поездку после проведения в Карабахе локальных антитеррористических мероприятий. Ранним утром автомобили миссии ООН проехали из Агдама в Ханкенди (Степанакерт).Первая поездка в регион была совершена 1 октября.

По её итогам пресс-секретарь ООН Стефан Дюжаррик рассказал на брифинге в Нью-Йорке, что миссия не обнаружила признаков разрушения гражданской инфраструктуры, а именно школ, больниц. При этом все магазины были закрыты. Также члены миссии ООН не услышали сообщений о применении насилия к мирным жителям после того, как было заключено перемирие.

Читайте также:

Миссия ООН посетила Карабах

МО РФ: Российские миротворцы свернули семь наблюдательных постов в Карабахе

Пашинян запретил российским миротворцам оставаться в Карабахе
#нагорный карабах
#президент
#азербайджан
Читайте нас в
Экс-разведчик США Риттер: Украина может прекратить своё существование
Экс-разведчик США Риттер: Польша, Венгрия и Румыния могут разделить Украину
15 октября 2023, 15:27

Фото: iStock/JARAMA

Польша, Венгрия и Румыния могут полностью разделить между собой территорию Украины. Об этом в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong сообщил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер.
Он отметил, что помимо России, которой в скором времени, вероятно, отойдут Харьков и Одесса, интересы к украинским территориям есть и у европейских государств. Так Польша может забрать себе западную часть Украины, Венгрии достанется Закарпатье, а ещё часть территорий присоединит к себе Румыния. 

Таким образом, произойдёт окончательный распад страны, который приведёт к прекращению существования Украины.

В заключение Риттер добавил, что российская армия намного мощнее украинской, поэтому ВСУ не смогут продолжать действовать долго. 

Читайте также:

В США считают, что Украину заставят отказаться от своих территорий

Депутат сейма Каминьский заявил, что Польша стала полезным идиотом Украины

В Госдуме предложили дополнить план Шредера по Украине
#украина
#польша
#румыния
#венгрия
Читайте нас в
Путин на следующей неделе посетит один из российских регионов
15 октября 2023, 15:05

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Президент России Владимир Путин перед посещением Китая заедет в один из российских регионов. Об этом сообщается в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».
Напомним, что на следующей неделе Владимир Путин посетит Китай в рамках рабочей поездки на форум «Один пояс – один путь».

Уточняется, что прежде чем посетить Китай, Путин заедет в один из регионов России. Однако в настоящее время точное место не разглашается. 

Предполагается, что он также поздравит работников дорожного хозяйства с профессиональным праздником. 

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Олег Бурмистров сообщил, что Россия и Китай своим сотрудничеством, совместно с КНДР, не собираются создавать союз против США. 

Читайте также:

МИД РФ: Россия не пытается создать с Китаем и КНДР союз против США

Путин оценил возможность ядерной войны

В Китае предупредили США после угроз Путину
#владимир путин
#россия
#китай
#поездки
Читайте нас в
В Госдуме предложили дополнить план Шредера по Украине
Депутат ГД Шеремет: в план Шредера нужно добавить полную капитуляцию Киева
15 октября 2023, 14:46

Фото: iStock/alzay

Депутат Госдумы Михаил Шеремет предложил внести поправку в план экс-канцлера Германии Герхарда Шредера об урегулировании конфликта на Украине. Об этом он сообщил в беседе с РИА Новости.
Ранее в интервью Die Süddeutsche Zeitung Шредер заявил, что урегулировать конфликт на Украине позволит дипломатия, а не продолжение поставок вооружения ВСУ. Также он отметил, что Украину не стоит принимать в НАТО и то, что стране стоит забыть про Крым.

Депутат ГД от крымского региона отметил, что план Шредера включает в себя важные аспекты, которые действительно поспособствуют завершению спецоперации.

Однако он призвал добавить в план пункт о полной капитуляции киевского режима. А также потребовал от НАТО извиниться за финансирование убийства мирных жителей Украины, а от мирового сообщества – осуждения возрождения нацизма и фашизма в стране. 

Читайте также:

Бывший канцлер Германии Шредер признался в дружбе с Путиным

Запад согласился помочь Украине в зимнее время

Проект бюджета Украины на 2024 год включает рекордные расходы на оборону
#украина
#госдума
#конфликт
#план
Читайте нас в
Стало известно, кто примет эвакуированных из Израиля украинцев
МВД: Румыния примет 220 украинцев, эвакуированных из Израиля
15 октября 2023, 14:11

Фото: РИА Новости/Стрингер

Власти Румынии заявили о готовности принять 220 граждан Украины, эвакуированных из Израиля. Об этом сообщила пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям МВД.
Уточняется, что беженцы, уже прибывшие в Румынию, получают медицинскую помощь и временное размещение. 

В МВД отметили, что большая часть украинцев планирует вернуться на родину. Но порядка 50 человек из них всё же собираются остаться в Румынии. 

Предполагается, что в понедельник, 16 октября, в Румынию прилетит ещё один самолёт с эвакуированными из Израиля украинцами. 

Ранее сообщалось, что с территории Израиля также были эвакуированы жители Германии. На данный момент удалось вывести 800 граждан.

Читайте также:

Авиакомпания приостановила эвакуационные рейсы из Израиля

В Госдуме заявили о необходимости эвакуации россиян из Израиля

Армия Израиля временно прекратит обстрелы сектора Газа
#израиль
#румыния
#украина
#эвакуация
Читайте нас в
Американский беспилотник приблизился к границе РФ в Чёрном море
15 октября 2023, 13:30

Фото: iStock/aapsky

Минобороны РФ сообщает, что нарушения границ не допущено.
БПЛА RQ-4B Global Howk приблизился к границе России в Чёрном море. В воздух был поднят истребитель Су-27 для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения госграницы РФ.
 
При приближении русского самолета беспилотник развернулся, нарушения государственной границы допущено не было.

Ранее неопознанный самолёт ВМС США нарушил границу РФ в Баренцевом море. В четверг примерно в 11:16 самолёт пролетал на высоте 900 — 3,2 тысяч метров на скорости 340 км/час. Но через полчаса исчез и покинул территорию РФ. Сигнал «Режим» вводить не пришлось.

Читайте также:

Неопознанный самолёт ВМС США нарушил границу РФ в Баренцевом море

Над Чёрным морем сбили украинские беспилотники

В Херсонской области нанесли удар по «элитному» подразделению ВСУ
#сша
#россия
#минобороны рф
Читайте нас в
Эскалация конфликта на Ближнем Востоке может привести к нефти по $400
15 октября 2023, 13:24

Фото: iStock/zhengzaishuru

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке может привести к резкому росту мировых цен на нефть.
Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на эксперта в области энергетики Максима Канищева. По словам эксперта, некоторые сценарии обострения конфликта в регионе способны привести к четырехкратному удорожанию нефти — до $400 за баррель марки Brent.
 
Канищев вспомнил энергетический кризис 1973 года, когда арабскими странами было введено эмбарго на поставки нефти странам, которые поддерживали Израиль в войне. Это привело к четырехкратному росту цен на нефть.
 
Если сценарий повторится, $400 за баррель покажутся дешевыми. Это приведёт к разрушению экономики США и ЕС. Они не смогут заместить выпадающие объемы. Даже ожидания такой ситуации уже толкают цены вверх, заметил Канищев. Чем дольше продлится конфликт на Ближнем Востоке, тем сильнее это скажется на стоимости нефти.

Читайте также:

Эксперт раскрыл влияние конфликта на Ближнем Востоке на биржевую цену газа

В Турции опровергли заявления о миллиардном газовом долге перед Россией

Стало известно, в каких валютах Россия торгует нефтью
#нефть
#израиль
#хамас
Читайте нас в
Путин рассказал, почему конфликт на Ближнем востоке нельзя сравнить с СВО
Путин заявил, что конфликт на Ближнем востоке не сравнить с СВО по масштабу
15 октября 2023, 12:14

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин объяснил, что конфликт на Ближнем востоке настолько масштабен, что его нельзя сравнить с СВО.
«Вы посмотрите на Ближнем Востоке, там что, разве специальная военная операция? Вот разве можно сравнить?» — сказал Владимир Путин.
Также президент РФ Владимир Путин оценил отношения России с западными странами одной фразой.

«Мы все готовимся к войне, потому что следуем известному древнему принципу: хочешь мира, готовься к войне. Но мы исходим из того, что мы хотим мира», — сказал Владимир Путин в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».
Владимир Путин прокомментировал информацию о том, что комиссия американского Конгресса по политике в области стратегических сил призывает Белый дом усиливать американский ядерный потенциал из-за возможного начала одновременной войны с РФ и Китаем.

Читайте также:

Путин одной фразой объяснил отношения России с Западом

Израиль решил отложить наземную операцию в Газе

МИД РФ: Россия не пытается создать с Китаем и КНДР союз против США
#владимир путин
#сво
#израиль
Читайте нас в
Путин одной фразой объяснил отношения России с Западом
Путин: Россия готовится к войне, но хочет мира
15 октября 2023, 12:05

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин оценил отношения России с западными странами одной фразой.
«Мы все готовимся к войне, потому что следуем известному древнему принципу: хочешь мира, готовься к войне. Но мы исходим из того, что мы хотим мира», — сказал Владимир Путин в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».
Владимир Путин прокомментировал информацию о том, что комиссия американского Конгресса по политике в области стратегических сил призывает Белый дом усиливать американский ядерный потенциал из-за возможного начала одновременной войны с РФ и Китаем.

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен предупредил о возможной опасности вторжения Азербайджана в Армению в ближайшем будущем в ходе беседы с небольшой группой американских законодателей. Также отмечается, что подобное событие может произойти в ближайшие недели, что может потребовать пересмотра долгосрочного подхода к предоставлению военной помощи Азербайджану со стороны США.

Читайте также:

Путин заявил, что контрнаступление ВСУ полностью провалилось

Депутат сейма Каминьский заявил, что Польша стала полезным идиотом Украины

На Западе встревожились из-за неожиданного маневра России
#владимир путин
#сша
#россия
Читайте нас в
Достижения.рф