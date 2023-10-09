WP: Израиль попросил США пополнить запасы ракет для «Железного купола»

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Официальные лица Израиля обратились к США за помощью в пополнении запасов ракет-перехватчиков для системы ПРО «Железный купол» и других боеприпасов, в том числе для пулеметов, а также сотрудничестве в сфере сбора разведанных. Об этом 9 октября пишет издание Washington Post со ссылкой на источники.
Как рассказали WP лица, знакомые с вопросом, представители официального Тель-Авива обратились к Вашингтону с просьбой пополнить количество ракет-перехватчиков для «Железного купола», пулеметных боеприпасов и бомб малого диаметра. Также речь шла об обмене разведданными по поводу потенциальной военной деятельности в Южном Ливане.
Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о полной координации действий с Пентагоном, и об отслеживании ситуации на севере страны.
Напомним, что утром 7 октября Палестина начала производить массированные ракетные удары по территории Израиля, а затем объявила еврейскому государству войну. По сообщениям израильской армии, за неполные сутки было выпущено свыше трёх тысяч боевых ракет.
Днём 8 октября власти Израиля приняли к действию пункт 40 Алеф Основного закона, означающий официальное объявление войны. Теперь армия получает полную свободу действий.
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Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о полной координации действий с Пентагоном, и об отслеживании ситуации на севере страны.
Днём 8 октября власти Израиля приняли к действию пункт 40 Алеф Основного закона, означающий официальное объявление войны. Теперь армия получает полную свободу действий.
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Артем Путинцев