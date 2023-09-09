WP: Некоторые украинцы готовы к прекращению огня ради гарантий безопасности

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Некоторые украинцы готовы к прекращению военного противостояния с Россией в обмен на реальные гарантии безопасности. Такое мнение высказал американский эксперт по международной политике Фарид Закария.
В интервью газете The Washington Post эксперт рассказал, что никто из тех украинцев, с которыми ему довелось общаться, не считает, что Киеву следует идти на заключение мира с Москвой. Однако Закария отмечает некоторые нюансы в такой казалось бы однозначной позиции. Фраза «Не отступать» звучит как мантра для украинских властей. Но некоторые все же считают возможным прекращение огня, при котором Украина никогда юридически не признает легитимность власти России над территориями Донбасса и Крыма.
Также политолог приводит мнение одного украинского политика, имя которого, впрочем, не называет. Тот резонно заявил, что бескомпромиссность очень легко проявлять тем, кто сам находится далеко от поля боя. Чиновник отметил, что очень многое будет зависеть от настроения тех солдат ВСУ, которые воюют и тех, которые вернулись. Возможно, у них не такая однозначная позиция и рано или поздно они ее сформулируют, привел в заключение Закария слова политика.
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Также политолог приводит мнение одного украинского политика, имя которого, впрочем, не называет. Тот резонно заявил, что бескомпромиссность очень легко проявлять тем, кто сам находится далеко от поля боя. Чиновник отметил, что очень многое будет зависеть от настроения тех солдат ВСУ, которые воюют и тех, которые вернулись. Возможно, у них не такая однозначная позиция и рано или поздно они ее сформулируют, привел в заключение Закария слова политика.
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Александр Бойцов