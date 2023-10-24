WP: США готовы эвакуировать сотни тысяч американцев с Ближнего Востока

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Вашингтон разрабатывает план эвакуации с Ближнего Востока огромного количества американцев на тот случай, если развитие палестино-израильского конфликта не удастся сдержать. Предстоит вывести из опасного региона сотни тысяч граждан США.
В настоящее время чиновники администрации Белого дома избегают публичного обсуждения подобных планов, чтобы не вызвать панику среди проживающих в регионе американцев. Однако в последнее время позиция Вашингтона изменилась из-за опасения «возможного вступления в конфликт других игроков». Источник WP отметил, что администрация очень обеспокоена тем, что ситуация может выйти из-под контроля.
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Александр Бойцов