WP: США наращивают давление в вопросе передачи активов РФ Украине

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Белый дом все больше наращивает усилия в вопросе передачи Украине замороженных российских активов. Чиновники американской администрации все активнее пытаются подтолкнуть правительства западных стран к использованию миллиардов долларов со счетов Центробанка.
Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на собственные источники. По данным издания, в Белом доме все активнее и громче звучат призывы направить российские активы на помощь Киеву. Эти усилия и призывы происходят на фоне политических разногласий, которые мешают использовать средства западных налогоплательщиков на помощь Украине. Например, в среду, 11 октября, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что «помощь Киеву не может быть бесконечной».
Как считают эксперты, мнение которых приводит американская газета, Запад может столкнуться с правовыми и финансовыми трудностями при попытке использовать замороженные российские активы. Да и сам процесс перевода на Украину денежных средств РФ может занять месяцы, а то и годы.
В настоящее время российские активы на сумму более 200 миллиардов евро находятся в клиринговых палатах, которые сами очень хорошо зарабатывают за счет реинвестирования процентов с российского капитала.
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Как считают эксперты, мнение которых приводит американская газета, Запад может столкнуться с правовыми и финансовыми трудностями при попытке использовать замороженные российские активы. Да и сам процесс перевода на Украину денежных средств РФ может занять месяцы, а то и годы.
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Александр Бойцов