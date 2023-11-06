WP: США не станут развязывать войну из-за победы РФ на Украине

Фото: iStock/rarrarorro
Обозреватель Джейсон Уиллик заявил, что США не пойдут на прямую конфронтацию с Москвой из-за победы России в вооружённом конфликте на Украине. Об этом пишет Washington Post.
«Фактически у США нет желания развязывать войну с Россией. Победа России на Украине стала бы ужасным ударом по американским интересам, но не настолько ужасным, чтобы рисковать ядерной войной», — говорится в публикации.
Журналист отметил, что на данный момент Украина «ухудшила своё положение». По словам Уиллика, военнослужащие ВСУ «истощены». При этом запасы оружия украинской армии на исходе, а между западными странами произошёл раскол в вопросе оказания Киеву дальнейшей поддержки.
Читайте также:
Вашингтон планирует сделать Зеленского козлом отпущения
Ошибки Залужного доведут Украину до катастрофы
Вучич: У ситуации в мире много общего с временами перед мировыми войнами
Диана Аванесян