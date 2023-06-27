WP: Украине дали несколько недель на победу

Профессор Грэм Эллисон: У Украины всего несколько недель для того, чтобы вернуть территории
Профессор Гарвардского университета им. Дугласа Диллона Грэм Эллисон заявил, что, если Украина не добьется успеха в предстоящие несколько недель, она на многие годы потеряет территории. Об этом пишет Washington Post.
Эллисон не уточнил, чем обосновывает такой срок, но по его мнению сохранение тупика на фронте совсем скоро приведет к началу новой фазы конфликта.
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«Если украинские силы в предстоящие недели не будут более успешны, чем до сих пор, Украина не вернет себе всю свою территорию в течение 16 лет», — говорится в публикации.
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Диана Аванесян