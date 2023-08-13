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В ныне существующих отношениях Украины и Польши возможны ошибки, которые рано или поздно приведут к расколу. Об этом рассказал экс-министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов в беседе с Washington Post.
«Меня это беспокоит <...> Действия отдельных лиц, особенно политических лидеров, имеют большое значение <...> ошибки возможны, и если их допустят, то между Польшей и Украиной возникнет раскол», — рассказал Милованов.Ранее польские журналисты в статье для газеты Rzeczpospolita выразили мнение, что Украина не способна контролировать свою судьбу из-за зависимости от внешних факторов. Статья также подчеркивает, что Киев стал зависим от поставок оружия из Запада, что лишило его политической автономии.
Экс-советник руководителя Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор, предположил возможное вмешательство Польши и Латвии в ситуацию на Западной Украине. Он утверждает, что Польша может рассматривать возможность занять часть территории Украины в случае ее дестабилизации.
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