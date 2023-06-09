WP: В слитых в сеть документах Пентагона нашли угрозы Саудовской Аравии США

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По словам издания, с угрозой принц выступил в частной беседе с американским лидером Джозефом Байденом, после заявления последнего о повышении цен на энергоносители.
В издании отметили, что сейчас, восемь месяцев спустя, никаких мер со стороны США в отношении королевства принято так и не было, а отношения стран продолжают развиваться прежним образом.
Ранее «Радио 1» сообщало, как бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что отказ США признавать поражение Киева приведет к тому, что конфликт завершится прямо на европейских границах.