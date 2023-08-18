WP: В США конгрессмены выступили против помощи Киеву из-за прогноза разведки

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Часть конгрессменов США выступила против нового пакета помощи Украине на фоне негативного прогноза американской разведки относительно контрнаступления ВСУ. Об этом сообщает The Washington Post.
«Оценка разведки США об украинском контрнаступлении вызвала возражения у некоторых республиканцев против выделения более $20 млрд помощи Киеву, по запросу президента Джо Байдена», — пишет американское издание.
Так, в Конгрессе возникли разногласия в отношении выделения украинской стороне средств из бюджета Соединенных Штатов. Кроме того, некоторые республиканцы критикуют администрацию за результаты контрнаступления, в то время как другие возмущаются недостаточными поставками вооружения на Украину.
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Диана Аванесян