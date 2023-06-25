WP: В США о мятеже Пригожина узнали еще две недели назад

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Как отметили в WP, администрация Байдена знала о планах Пригожина, однако, точных характер восстания им не был известен. При этом, они решили не делиться информацией с Россией.
Напомним, депутат Государственной думы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что 24 июня Россия успешно сдала один из самых важных экзаменов в истории. Депутат считает, что России удастся вынести из этого урока верные выводы.
Ранее «Радио 1» сообщало, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел внеплановое заседание Совета безопасности в связи с ситуацией вокруг ЧВК «Вагнер».