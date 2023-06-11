WP: В США усомнились в эффективности санкций против других стран

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Он считает, что санкции могли бы быть эффективнее, но сейчас имеют слишком расплывчатые цели. Журналист подчеркнул, что американские рестрикции длятся слишком долго и в результате теряют международную поддержку.
«Это не аргумент в пользу полного отказа от санкций — иногда лучшей альтернативы нет, — но Вашингтону следует быть гораздо более осторожным и продуманным в их применении», — отметил журналист.
Бут пишет о том, что из-за длительности рестрикций Вашингтон начинает терять своих торговых партнеров, которые ищут альтернативу доллару ‘— а это в свою очередь подрывает геополитическое и экономическое могущество США.
Ранее «Радио 1» приводило слова старшего научного сотрудника Института Катона по вопросам безопасности Теда Галена Карпентера о том, что антироссийские санкции США неожиданно способствовали укреплению рубля.