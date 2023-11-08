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WP: Зеленский столкнулся с большими проблемами из-за роста недовольства в стране

08 ноября 2023, 11:56
Фото: istockphoto/JARAMA

Фото: istockphoto/JARAMA

Президент Украины Владимир Зеленский столкнулся с большими проблемами. Они в первую очередь связаны с разногласиями в киевской верхушке и растущим недовольством во всех слоях украинского общества.

Об этом пишет издание The Washington Post. В публикации указывается, что после 20 месяцев непрерывной войны в ранее непоколебимом украинском обществе все заметнее проявляются разногласия. Киевские чиновники опасаются, что на фоне тупиковой ситуации на них могут оказываться попытки давления в вопросе мирных переговоров с Россией.

Авторы статьи отмечают, что разногласия еще более усиливаются в виду перспективы наступления еще одной суровой зимы без признаков каких либо военных успехов и прогресса на фронте. По мнению обозревателей, из-за этих трудностей Зеленскому становится все труднее убеждать даже ближайших союзников в необходимости предоставить еще больше денег, вооружений и других ресурсов.

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#киев
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Кремль отреагировал на возможную конфискацию российских активов на Западе
Песков: Россия примет ответные меры в случае конфискации активов за рубежом
08 ноября 2023, 12:55

Фото: сайт Кремля

Прошедшей ночью стало известно, что комитет по иностранным делам палаты представителей конгресса США поддержал законопроект, который дает президенту право конфисковывать суверенные российские активы, а госсекретарю — передавать их в пользу Украины. В Кремле прокомментировали это решение.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что западные страны неуклонно и последовательно ведут дело к тому, чтобы продолжить неправомерное изъятие российских активов. Он подчеркнул, что данное решение является незаконным и вступает в явное противоречие со всеми существующими нормами и правилами.

Представитель Кремля также заверил, что Россия, конечно, будет оспаривать подобные решения и действия, причем оспаривать бессрочно, что повлечет значительные судебные издержки и юридические последствия для тех, кто подобные решения принимает и для тех, кто ими попытается воспользоваться. Песков также добавил, что российское руководство, безусловно, разработает ответные меры, и они вряд ли будут зеркальными. Но они точно будут такими, чтобы наилучшим образом соответствовать российским интересам, заключил пресс-секретарь президента.

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#рф
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В Чехии признали невозможность победы Украины в конфликте
Чешский депутат Вих: Украина никогда не сможет победить Россию
08 ноября 2023, 12:33

Фото: iStock/Konoplytska

У Украины нет шансов одержать победу над Россией. Так считает депутат чешского парламента Радован Вих, передает издание Parlamentní listy.
«Украина попала как кур в ощип, и приближается переломный момент. Она никогда не сможет победить своего соседа — ядерную державу. Правда, об этом я говорю с самого начала», — сказал депутат.

Он также считает, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный понимает, что боеспособность его армии практически иссякла. Вих отметил, что у Киева уже на исходе людские и финансовые ресурсы, а страны Запада уже теряют желание бесконечно помогать Украине. Таким образом, чешский депутат уверен, что все эти факторы играют на руку России.

При этом президент Украины Владимир Зеленский столкнулся с большими проблемами. Они в первую очередь связаны с разногласиями в киевской верхушке и растущим недовольством во всех слоях украинского общества.

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#всу
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Израильская армия за сутки продвинулась к основным объектам ХАМАС в Газе
08 ноября 2023, 12:18

Фото: istockphoto/Naeblys

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) за последние сутки продвинулась к основным объектам ХАМАС в центре города Газа. В том числе, израильские части окружили больницу Al-Shifa.
Об этом сообщает израильский новостной телеграм-канал Bitahon shotef. Представители ЦАХАЛ отмечают, что цель военной операции не состоит в том, чтобы оккупировать весь город. В этом просто нет необходимости. Основная задача израильских военных — разрушить центры ХАМАС в Газе, штаб-квартиры в подземельях, пусковые площадки ракет и другие объекты инфраструктуры палестинских радикалов.

Ранее глава министерства обороны Израиля Йоав Галант заявил, что основатели военного крыла ХАМАС Мухаммад Дейф и Ихъя Синуар заблокированы в подземном бункере в центре Газы и не имеют связи с подчиненными. Он также подтвердил, что ЦАХАЛ ведет бои в самом центре города.

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#израиль
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Совфед одобрил закон об изменении порядка проведения выборов при военном положении
Совфед изменил сроки передачи предложений о выборах при военном положении
08 ноября 2023, 11:50

Фото: iStock/Andrey Zhuravlev

Совет Федерации одобрил закон, корректирующий сроки передачи в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) РФ предложений о назначении выборов при военном положении.
Напомним, что в настоящее время при введении военного положения глава региона, на территории которого действует военное положение, должен не ранее чем за 130 дней и не позднее чем за 90 дней до дня проведения голосования направить предложение в ЦИК РФ о проведении выборов. 

Одобренные Совфедом изменения будут внесены в закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». Согласно ему, глава региона должен будет отправлять предложение о проведении выборов на территории с военным положением не ранее чем за 95 дней и не позднее чем за 85 дней до дня голосования. 

Кроме того, утверждённым законом корректируются нормы о софинансировании федеральных выборов из бюджетов российских регионов. Таким образом, вносятся изменения в закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

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#война
#выборы
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#изменения
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Делегация КНР прибыла в Москву для переговоров военных ведомств двух стран
08 ноября 2023, 11:38

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Военная делегация Китайской Народной Республики прибыла в Москву. Здесь состоятся переговоры представителей оборонных ведомств двух государств.
Приветствуя китайского коллегу, министр обороны РФ Сергей Шойгу отметил, что взаимоотношения России и Китая являют собой образец стратегического партнерства, которое основывается на доверии и взаимном уважении, передает телеграм-канал Readovka. Во время переговоров стороны намерены обсудить наращивание и совершенствование двустороннего сотрудничества в военной сфере.

Перед началом официальной части переговоров состоялась торжественная церемония встречи китайской военной делегации, в которой приняли участие рота Почетного караула и военный оркестр. Церемония проходила в здании Национального центра управления обороной Российской Федерации.

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Ближний Восток: что с пленными россиянами и почему США скрывают данные об оружии Израиля
08 ноября 2023, 11:30

Фото: iStock/Петр Ткаченко

Израиль заявил о намерении оставить военнослужащих на территории сектора Газа после завершения наземной операции и предупредил ливанскую группировку о невмешательстве в конфликт. Редакция «Радио 1» расскажет, что намерен предпринять Тель-Авив, почему израильская армия готовится к удару по детской больнице, и когда эвакуируют пленных россиян.

США скрывают данные об оружии для Израиля


США намерено скрывают данные о поставленном Израилю вооружении, пишет издание Intercept, ссылаясь на данные опрошенных специалистов. По словам собеседников агентства, количество и вид оружия, которое направляется Израилю, Вашингтон скрывает намерено, чтобы поставки военной помощи не были связаны с жертвами, в том числе среди мирного населения.  


Издание также приводит слова генерала Морской пехоты США в отставке, который заявил, что вид вооружения, поставляемый Тель-Авиву находится в тайне, так как американская администрация не желает огласки того, что именно применяет при ведении боевых действий израильская армия.

Израильская армия останется в секторе Газа после операции


Старший советник премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Марк Регев заявил, что после завершения наземной операции в секторе Газа, израильская армия обороны (ЦАХАЛ) останется на территории анклава. По словам чиновника, это будет сделано для того, чтобы не допустить возобновления военной активности ХАМАС.

Reuters: В Сенате США заблокировали пакет помощи Израилю без Украины
Reuters: В Сенате США заблокировали пакет помощи Израилю без Украины

Регев добавил, что у Израиля нет цели оккупировать территорию сектора Газа и взять контроль над регионом.

Израиль сообщил о намерении разбомбить детскую больницу


Израиль заявил о намерении нанести удар по детской больнице «Ар-Рантиси», сообщает телеканал Al Jazeera. Детское медицинское учреждение находится в секторе Газа. ЦАХАЛ обратился к администрации госпиталя и попросил освободить здание от пострадавших и медицинского персонала.

Вступление «Хезболлы» в войну станет «роковой ошибкой»


Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что в том случае, если ливанское движение «Хезболла» вступит в палестино-израильский конфликт, это станет «роковой ошибкой». Он подчеркнул, что Тель-Авив будет реагировать на любые атаки со стороны Ливана решительно, и не допустит безнаказанного нанесения ударов по территориям еврейского государства.

Россиян могут эвакуировать из Газы в ближайшие дни


Российские граждане могут быть эвакуированы из сектора Газа в ближайшие дни. Об этом пишет издание РИА Новости, ссылаясь на собственный дипломатический источник. По информации агентства, российская сторона выразила надежду на то, что Тель-Авив не будет препятствовать выезду россиян с опасной территории анклава.

Газа должна остаться палестинской, заявили в США
Газа должна остаться палестинской, заявили в США

Напомним, обострение палестино-израильского конфликта произошло 7 октября, когда на израильские территории вторглись боевики палестинской группировки ХАМАС. В ответ на атаки со стороны членов формирования, ЦАХАЛ объявил о начале проведения военной операции на территории сектора Газа.

По данным посольства РФ в Израиле, на территории сектора Газа удерживают порядка шести россиян. Общее число жертв среди мирного населения превышает 11 тысяч человек. 
 
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#израиль
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#вооружения
#удар
#рф
#палестина
#война
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Политолог Баширов назвал цель заседания СБ ООН после обстрела Донецка
08 ноября 2023, 11:19

Фото: iStock/Viktor Sidorov

Россия, созывая срочное заседание Совета Безопасности ООН из-за обстрелов ВСУ Донецка, пытается добиться информационного результата. Об этом в интервью «Радио 1» заявил политолог, автор Telegram-канала «Политджойстик» Марат Баширов.
Напомним, Россия направила запрос в Совет Безопасности (СБ) ООН, в котором призвала к срочному заседанию на 8 ноября по факту ударов киевского режима по территории Донецка.

«Это единственная организация, пусть и не очень дееспособная, где можно фиксировать и отстаивать свою позицию по значимым мировым вопросам. Редко, когда удается достичь консенсуса, однако информация остается в документах», - объяснил Баширов.

По его словам, возможно, данная организация может стать более эффективной. При этом он уточнил, что в настоящее время не существует другого механизма донести информацию до мировой общественности.

«В первую очередь решается информационная задача, не юридическая или дипломатическая. Сейчас огромное внимание привлечено к гуманитарным проблемам, которые происходят в секторе Газа. При этом трагедия Донецка является не менее страшной и не менее важной для России», - добавил политолог. 

Он подчеркнул, что никаких юридических механизмов на сегодняшний день не существует, так как их разрушили американцы. Международного права нет, есть искусственные суды, как, например, МУС, который является частной организацией, созданной в Гааге. Таким образом, российские дипломаты достигают в первую очередь информационного результата, заключил Баширов.

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#россия
#трагедия
#политолог
#информация
#оон
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В Польше назвали условие вступления Украины в Евросоюз
МИД Польши: Киеву не стоит мечтать о Евросоюзе без эксгумации останков поляков
08 ноября 2023, 11:17

Фото: istock / alexis84

Киев может не рассчитывать на вступление в Евросоюз без эксгумации останков поляков с мест массовых захоронений. Об этом заявил заместитель главы МИД Польши Павел Яблонский в эфире радио ZET.

Яблонский утверждает, что двум сторонам будет сложно работать совместно, если между государствами останутся неразрешенные противоречия.

«Без решения этого вопроса — и многие украинцы это уже тоже осознают — Украине нечего мечтать о вступлении в Европейский Союз. Поэтому мы будем абсолютно подчеркивать, что без решения этого вопроса не будет долгосрочного примирения с Украиной», — пояснил замглавы польского МИД.
Напомним, в октябре в Тернопольской области Украины обнаружили массовое захоронение жертв Волынской резни. Тела жертв украинских националистов захоронили в 1945 году. Властям Украины уже направили запрос на проведение эксгумации, экспертизы и захоронения.

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#радио
#мид
#евросоюз
#киев
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Компания Carlsberg угрожает России международным судом из-за «Балтики»
08 ноября 2023, 11:11

Фото: istockphoto/industryview

Конфликт менеджмента фирмы Carlsberg и российских госчиновников, разгоревшийся из-за отечественного актива датского пивоваренного концерна — «Балтики», давно вышел за пределы публичного пространства. Стороны ведут активную переписку и руководство компании угрожает России юридическими последствиями.
Концерн Carlsberg Group, крупнейший зарубежный инвестор на российском пивоваренном рынке, заявил о своем желании уйти из РФ в марте 2022 года после начала спецоперации на Украине. В этом году менеджмент компании заявил о продаже бизнеса в России, не назвав, впрочем, ни будущего владельца, ни параметров сделки.

Однако 16 июля 2023 года президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому 100% «Балтики» перешли под управление Росимущества, и сделка сорвалась. Carlsberg назвал действия России «незаконной экспроприацией» и предложил урегулировать спор в течение трех месяцев, которые отсчитываются от даты письма (13 октября).

Минфин РФ отметил, что «Балтика» не находится в собственности государства, а Росимущество назначено лишь временным управляющим. Минфин также распространил общий комментарий, в котором указано, что внешнее управление в отношении некоторых компаний из недружественных стран вводится в качестве ответной меры на антироссийские санкции Запада.

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