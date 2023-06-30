wPolityce: Польша шантажирует Германию с помощью России

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Аркадиуш Мулярчик заявил, что Германия подает пример РФ, не выплачивая репарации Польше
Заместитель главы МИД Польши Аркадиуш Мулярчик заявил, что возмущен отказом ФРГ заплатить репарации. По его мнению, таким поступком страна подаст пример России, которой Польша тоже собирается выставить счет. Об этом сообщает портал wPolityce.
Он также подчеркнул, что Германия все еще избегает разговора и не планирует выплачивать компенсации, которые польская сторона предъявила из-за Второй Мировой войны. Мулярчик выразил уверенность в том, что этот вопрос можно считать значимым со стороны «международного права».
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«Потому что, если Россия видит, что Германия не хочет платить военные репарации стране, пострадавшей в результате Второй Мировой войны, то это тоже маяк для России», - уверен Мулярчик.
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Татьяна Лаврова