WSJ: Глава ЦРУ позвонил Нарышкину через несколько часов после начала мятежа Пригожина

Фото: сайт Кремля
Директор ЦРУ Билл Бернс сообщил главе Службы внешней разведки России о непричастности к происходящему
Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Билл Бернс уже через несколько часов после начала вооруженного мятежа Евгения Пригожина позвонил главе Службы внешней разведки (СВР) России. Об этом написало издание The Wall Street Journal.
Целью звонка Бернса было сообщение о непричастности ЦРУ к происходящему, пишет WSJ. По информации издания, звонок главы ЦРУ ясно дал понять, что происходящее является внутренним делом России.
О чем еще общались главы разведывательных ведомств России и США, журналисты не сообщили, однако подчеркнули, что этот разговор стал первым контактом на столь высоком уровне за последнее время.
Издание отмечает, что президент США Джо Байден не раз выбирал Бернса в качестве российско-американского переговорщика переговорщика с РФ. Так, в ноябре 2022 года глава ЦРУ встретился с Сергеем Нарышкиным в Анкаре.
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Целью звонка Бернса было сообщение о непричастности ЦРУ к происходящему, пишет WSJ. По информации издания, звонок главы ЦРУ ясно дал понять, что происходящее является внутренним делом России.
Издание отмечает, что президент США Джо Байден не раз выбирал Бернса в качестве российско-американского переговорщика переговорщика с РФ. Так, в ноябре 2022 года глава ЦРУ встретился с Сергеем Нарышкиным в Анкаре.
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Артем Путинцев