WSJ: Иран помогал ХАМАС осуществить атаку на Израиль

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Иранские спецслужбы помогли ХАМАС организовать нападение на Израиль 7 октября, пишет издание The Wall Street Journal.
Как заявили изданию высокопоставленные представители ХАМАС и ливанской «Хизбаллы», иранские спецслужбы «дали зеленый свет» на атаку в ходе встречи с руководством обеих группировок в Бейруте ещё в минувший понедельник, то есть 2 октября.
Разработкой грядущей операции, начиная с августа, совместно занимались боевики ХАМАС и офицеры иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Обсуждались, в частности, планы воздушного, наземного и морского вторжения в Израиль. Детали операции уточнялись с представителями четырех группировок, поддерживаемых Ираном, в том числе с ХАМАС и «Хизбаллой».
Несмотря на то, что ранее один из высокопоставленных представителей ХАМАС Махмуд Мирдави заявил, что атака боевиков организации на Израиль планировалась самостоятельно, информацию об участии в её подготовке иранских специалистов подтвердили один из европейских чиновников и советник сирийского правительства.
Ранее главный советник верховного лидера Исламской Республики Иран Али Хаменеи генерал-майор Рахим Сафави заявил, что иранская сторона поддерживает ракетные удары по Израилю и будет «стоять рядом» с палестинскими бойцами до тех пор, пока не будет полностью освобождена Палестина и ее главная святыня — город Иерусалим.
Израиль 7 октября подвергся мощной ракетной атаке со стороны сектора Газа. Армия обороны Израиля в качестве ответной меры начала военную операцию в Газе.
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Разработкой грядущей операции, начиная с августа, совместно занимались боевики ХАМАС и офицеры иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Обсуждались, в частности, планы воздушного, наземного и морского вторжения в Израиль. Детали операции уточнялись с представителями четырех группировок, поддерживаемых Ираном, в том числе с ХАМАС и «Хизбаллой».
Ранее главный советник верховного лидера Исламской Республики Иран Али Хаменеи генерал-майор Рахим Сафави заявил, что иранская сторона поддерживает ракетные удары по Израилю и будет «стоять рядом» с палестинскими бойцами до тех пор, пока не будет полностью освобождена Палестина и ее главная святыня — город Иерусалим.
Израиль 7 октября подвергся мощной ракетной атаке со стороны сектора Газа. Армия обороны Израиля в качестве ответной меры начала военную операцию в Газе.
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Артем Путинцев