WSJ: Израиль разработает план ликвидации лидеров ХАМАС по всему миру

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нитаньяху поручил спецслужбам разработать планы по уничтожению высших руководителей палестинского радикального движения ХАМАС за пределами сектора Газа, в том числе в Турции, Катаре и других странах.
В публикации указывается, что израильтяне готовятся к многолетней кампании по поиску и уничтожению лидеров боевиков, ответственных за вторжение в Израиль 7 октября, массовые убийства и захват заложников.
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Александр Бойцов