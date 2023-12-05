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WSJ: Израиль установил в Газе большие насосы, чтобы затопить тоннели ХАМАС

05 декабря 2023, 06:20
Фото: iStock/CatEyePerspective

Фото: iStock/CatEyePerspective

Израиль установил насосы, способные затопить морской водой систему тоннелей ХАМАС под сектором Газа. Об этом пишет Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на американских чиновников.

«Израиль собрал систему больших насосов, которые может использовать для затопления морской водой обширной сети тоннелей ХАМАС под сектором Газа», — говорится в материале.

По данным WSJ, система из пяти насосов установлена на севере сектора Газа неподалеку от лагеря беженцев «Аш-Шати». Она может затопить тоннели ХАМАС водой из Средиземного моря за несколько недель. Отмечается, что если заложников держат в тоннелях, скорость работы насосов позволит ХАМАС вывести их.

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#израиль
#сми
#хамас
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Рамасвами: Лишение полномочий конгрессмена Сантоса открыло ящик Пандоры
05 декабря 2023, 05:40

Фото: iStock/PorqueNoStudios

Кандидат в президенты США Вивек Рамасвами заявил, что решение палаты представителей Конгресса лишить полномочий республиканца Джорджа Сантоса является неверным. Об этом он написал в соцсети Х.
Джорджа Сантоса ранее обвинили в мошенничестве. По словам Рамасвами, такое решение американского Конгресса открывает ящик Пандоры, который в будущем будет обязательно использован.

Рамасвами добавил, что считает Джорджа Сантоса «патологическим лжецом». При этом решение, должен ли политик служить в Конгрессе США, полностью принадлежит избирателям, а обвинения в мошенничестве следует рассматривать в судебном порядке.

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#конгресс сша
#политика
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В Германии признали правоту Путина
Spiegel: Путин был прав, заявляя, что Россия стала сильнее после начала СВО
05 декабря 2023, 05:28

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин оказался прав, когда говорил, что после начала СВО на Украине Россия стала сильнее. Об этом пишет обозреватель Энн Дорит Бой для журнала Spiegel.
«Президент Путин говорит, что его страна стала сильнее после ввода войск на Украину. К сожалению, он прав», — говорится в публикации.

Немецкая журналистка напомнила, что Путин ещё в 2022 году утверждал, что спецоперация идёт по плану, хотя многие сочли его слова «пропагандой». Но сейчас приходится признать, что у России дела идут хорошо и Путин доволен результатами, демонстрируя уверенность в себе.

Дорит Бой признала, что вопреки ожиданиям Запада экономика Российской Федерации под влиянием санкций «не рухнула». При этом россияне не желают сдаваться, а РФ вернула себе «суверенитет глобальной державы».

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#экономика
#президент
#россияне
#спецоперация
#путин
#рф
#германия
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DC: Пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер ушла с брифинга после вопроса о Байдене
05 декабря 2023, 04:50

Фото: iStock/kieferpix

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер завершила брифинг после вопроса о возможном получении президентом США Джо Байденом денег от компании своего сына Хантера Owasco PC, уклонившись от ответа. Об этом сообщает The Daily Caller (DC).
Корреспондент Real Clear Politics Фил Вегманн в ходе брифинга 4 декабря задал Жан-Пьер вопрос, «принял ли президент оплату», а также зачем было заключать соглашение, если бизнес не являлся совместным.

Жан-Пьер ответила, что не знакома с этим отчётом, перенаправив журналиста к офису адвоката Белого дома. После этого пресс-секретарь покинула трибуну.

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#сша
#бизнес
#соглашение
#президент
#байден
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Президент Бразилии заявил, что пригласит Путина на саммит G20 в 2024 году
05 декабря 2023, 03:55

Фото: сайт Кремля

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что пригласит российского коллегу Владимира Путина на саммит G20 в 2024 году. Об этом пишет Correio Brasiliense.
«Приедет Путин или нет, его пригласят. Против него есть процесс, он должен оценить последствия», — цитирует издание слова бразильского лидера.

Он подчеркнул, что Россия, как и США, не признает юрисдикцию МУС.

Международный уголовный суд 17 марта выдал ордеры на «арест» Владимира Путина и уполномоченного по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой.

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#россия
#арест
#бразилия
#путин
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В Белом доме заявили, что США ожидали взятия Киева в первые дни СВО
Жан-Пьер: США в первые дни СВО ждали, что Россия возьмет Киев
05 декабря 2023, 03:21

Фото: iStock/lucky-photographer

В первые дни после начала СВО на Украине власти США ожидали, что российские военные возьмут Киев. Об этом пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила в ходе брифинга, пишет «Лента.ру».
«Знаете, в первые пару дней войны мы думали, что Киев будет взят», — цитирует издание слова Жан-Пьер.

Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин в свою очередь заявила, что Соединённым Штатам следует прекратить оказывать финансовую помощь Киеву, сосредоточив своё внимание на внутренних проблемах страны.

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#оружие
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#байден
#переговоры
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Врач Кнапп рассказала, как снизить сахар в крови без лекарств
Врач Кнапп: Короткие прогулки после еды замедлят рост уровня сахара в крови
05 декабря 2023, 03:02

Фото: iStock/vadimguzhva

Врач клиники Кливленда в США Шеннон Кнапп рассказала о простом способе снижения сахара в крови. Об этом пишет РИА Новости.
По словам доктора, контролировать уровень сахара в крови можно с помощью небольших прогулок после еды. Ходьба в течение 3-5 минут после приёма пищи замедляет рост таких показателей, пояснила Кнапп.

Она добавила, что физическая активность почти мгновенно действует на уровень сахара. Кроме того, полезная привычка имеет и долгосрочный эффект — со временем она помогает организму использовать инсулин эффективно.

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NBC: Демократы и республиканцы в Сенате США провалили переговоры о помощи Киеву
05 декабря 2023, 02:50

Фото: iStock/dkfielding

​ В США Демократическая и Республиканская партии провалили переговоры, пытаясь достичь соглашения по рассмотрению законопроекта о защите границы и борьбе с миграционным кризисом для согласования запроса американского президента Джо Байдена на дополнительное финансирование Украины, Тайваня и Израиля. Об этом сообщает NBC News.
По информации телеканала, республиканцы угрожают блокировкой запроса Байдена «без адекватных иммиграционных изменений».

Отмечается, что предыдущие попытки политических оппонентов договориться закончились «глубокими разногласиями». Демократы осознают, что республиканцы не хотят идти на компромисс, рассказал один из близких к обсуждениям собеседников NBC News.

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#оружие
#байден
#переговоры
#помощь
#украина
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Явлинский предложил себя Путину в роли переговорщика по Украине
05 декабря 2023, 02:16

Фото: сайт Кремля

Основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский предложил президенту РФ Владимиру Путину себя в роли посредника на переговорах с Украиной. Об этом пишет РБК.
«Я предложил свою кандидатуру. Я был посредником в Чечне, потом на Дубровке. Я готов. Это болезненная вещь, но, если это необходимо ради того, чтобы сделать шаг в сторону прекращения огня, я готов», – цитирует издание слова российского политика.

Явлинский подчеркнул, что для начала мирных переговоров необходимо договориться о прекращении огня, после чего можно будет перейти к обсуждению других вопросов. Он также выразил уверенность, что сейчас подходящее время для переговоров, так как контрнаступление ВСУ провалилось и начался конфликт на Ближнем Востоке.

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#конфликт
#политика
#всу
#контрнаступление
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Newsweek: Байден стал звездой мемов после странной оговорки
Newsweek: Оговорка Байдена на церемонии вызвала волну шуток и мемов
05 декабря 2023, 02:00

Фото: сайт Белого дома

Оговорка президента США Джо Байдена в ходе церемонии в Вашингтоне спровоцировала «лавину шуток и мемов». Об этом пишет Newsweek.
В публикации отмечается, что Байден во время церемонии награждения премией центра Кеннеди за вклад в американскую культуру поздравлял рэпера Куин Латифу, заявив: «Она получила премию «Золотой глобус» и Прайм-тайм премию «Враг». Так, американский лидер перепутал название премии «Эмми» со словом enemy (по-русски враг – ред.).

Осознав ошибку, Байден под смех публики повторил слово «враг» и добавил: «Это же я».

Национальный комитет Республиканской партии разместил видео с оговоркой Джо Байдена в соцсети X, где ролик получил множество комментариев.

«Байден теперь готов стать ведущим вашего следующего мероприятия», — написал пользователь с ником Jay Baker.

«Лучше, чем сказать «клизма» (по-английски еnema. – ред.)!», — пошутил JJ.

«Кто-нибудь принесет ему очки для чтения??», — добавил RA224.

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