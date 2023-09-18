WSJ: Киев планирует продавать военные облигации в Европе

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Киев собирается увеличить расходы на военные нужды и использует любые способы для покрытия огромного дефицита госбюджета. В частности, в качестве одной из мер такого «лоскутного» подхода украинские власти открывают продажу военных облигаций частным лицам за рубежом, прежде всего в Европе.
Кроме того, Украина наращивает объемы внутреннего рынка облигаций: только в этом году правительство заняло $10 млрд. Кроме дохода от облигаций, Киев может получить процент от замороженных зарубежных российских активов. В Евросоюзе говорили о таких планах. Украинские власти идут на любые меры, чтобы покрыть бюджетный дефицит.
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Александр Бойцов