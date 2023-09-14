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Готовность мирового сообщества безоглядно критиковать Россию в последнее время заметно пошла на убыль. Это является серьезным и весьма неприятным сигналом для Запада.
Также автор статьи ссылается на бывшего немецкого чиновника, который указал, что Запад не оценил степень враждебности по отношению к Вашингтону и Евросоюзу со стороны ряда мировых государств, а также желание таких стран отстаивать свою независимость, суверенитет и национальные интересы.
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