WSJ: Навального могут включить в сделку по обмену заключенными между РФ и США

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Алексея Навального* могут включить в многостороннюю сделку по обмену заключенными между США и Россией. Об этом пишет WSJ со ссылкой на источники среди официальных лиц нескольких стран.
Москва, в свою очередь, заинтересована в возвращении в Россию бывшего сотрудника ФСБ Вадима Красикова, осужденного пожизненно.
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