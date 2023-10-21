WSJ: Переговоры с ХАМАС об освобождении 50 заложников провалились

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Переговоры с палестинским движением ХАМАС об освобождении 50 заложников, которые велись США, Израилем и Катаром, оказались провалены. Об этом сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванный источник.
Среди условий сделки обсуждалось временное прекращение огня, возобновление Израилем снабжения сектора Газа водой и активизация поставок гуманитарной помощи в анклав.
Уточняется, что представители ХАМАС долгое время вообще отказывались обсуждать даже саму по себе возможность выдачи заложников, поэтому из-за чего шли тяжело. Источник сообщил, что в ХАМАС «точно не знали, где находятся все пленные». В итоге сторонам договориться так и не удалось.
Ранее Тель-Авив и Вашингтон официально подтвердили освобождение американских заложниц, которых ХАМАС захватил во время атаки на кибуц Нахаль Оз 7 октября. Это мать и дочь, их зовут Йегудит (в американской транскрипции — Джудит)Тай Раанан и Натали Шушана Раанан.
Военное крыло ХАМАС заявило 20 октября, что освободило двух американок из плена по гуманитарным соображениям, «чтобы доказать американскому народу и миру, что утверждения Байдена и его фашистской администрации являются необоснованной ложью».
После этого госсекретарь США Энтони Блинкен официально заявил, что США не считают заслуживающими доверия заявления ХАМАС и требуют освобождения всех заложников без предварительных условий.
По данным армии Израиля, ХАМАС удерживает в заложниках более 200 человек. Их схватили при нападении боевиков на Израиль 7 октября. Представители группировки говорили, что удерживают 200-250 человек. При этом член политбюро ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил в интервью телеканалу Al-Jazeera, что из-за интенсивных израильских атак сейчас нет возможности для перевозки и освобождения заложников, и это станет возможным только после установления перемирия и прекращения огня.
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Уточняется, что представители ХАМАС долгое время вообще отказывались обсуждать даже саму по себе возможность выдачи заложников, поэтому из-за чего шли тяжело. Источник сообщил, что в ХАМАС «точно не знали, где находятся все пленные». В итоге сторонам договориться так и не удалось.
Военное крыло ХАМАС заявило 20 октября, что освободило двух американок из плена по гуманитарным соображениям, «чтобы доказать американскому народу и миру, что утверждения Байдена и его фашистской администрации являются необоснованной ложью».
После этого госсекретарь США Энтони Блинкен официально заявил, что США не считают заслуживающими доверия заявления ХАМАС и требуют освобождения всех заложников без предварительных условий.
По данным армии Израиля, ХАМАС удерживает в заложниках более 200 человек. Их схватили при нападении боевиков на Израиль 7 октября. Представители группировки говорили, что удерживают 200-250 человек. При этом член политбюро ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил в интервью телеканалу Al-Jazeera, что из-за интенсивных израильских атак сейчас нет возможности для перевозки и освобождения заложников, и это станет возможным только после установления перемирия и прекращения огня.
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Артем Путинцев