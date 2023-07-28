WSJ: Путин игнорирует попытки Эрдогана провести переговоры о зерновой сделке

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Президент России Владимир Путин игнорирует просьбы турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана, который пытается связаться по телефону с российским лидером, чтобы возобновить переговоры о зерновой сделке. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на дипломатические источники.
Таким образом, источники утверждают, что телефонный разговор, на котором настаивал Эрдоган, до сих пор не состоялся. При этом турецкие официальные лица продолжают давить на Кремль по другим каналам.
При этом некоторые полагают, что выход России из зерновой сделки отрицательно отразится на отношениях с Турцией и Китаем, так как почти четверть зерна в рамках сделки отправлялась в КНДР.
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«Я не думаю, что Путин доверяет Эрдогану так сильно, как раньше. Я думаю, что российская сторона и особенно Кремль ставят под сомнение образ мышления Эрдогана. Это необычно, что он (Путин — ред.) не отвечает на телефонные звонки», — заявила бывший высокопоставленный дипломат, работавшая в посольстве Турции в Москве, Гулру Гезер.
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Элина Позднякова