WSJ: Разрабатываемые Западом мирные соглашения не подходят России и Украине

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В настоящее время политики Запада разрабатывают различные варианты мирного урегулирования украинского конфликта, причем очевидно, что все они являются неприемлемыми как для Киева, так и для Москвы.
В Москве ранее неоднократно заявляли о готовности к переговорам, но в то же время отмечали, что для этого нет пока соответствующих предпосылок и условий.
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