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WSJ: Разрабатываемые Западом мирные соглашения не подходят России и Украине

20 августа 2023, 09:10

Фото: istockphoto/Alex Kochev

В настоящее время политики Запада разрабатывают различные варианты мирного урегулирования украинского конфликта, причем очевидно, что все они являются неприемлемыми как для Киева, так и для Москвы.

Об этом сообщается в материале издания The Wall Street Journal. В публикации указано, что основной целью Украины является восстановление ее территориальной целостности, что вряд ли достижимо в ближайшей перспективе, поскольку поддержка западных союзников весьма ограничена. Это обусловлено тем, что ключевые партнеры киевского режима, среди которых называются Германия и США, опасаются возникновения слишком больших «затрат и рисков». Поэтому разрабатываемые западными официальными лицами планы сделок по прекращению военных действий не соответствуют целям Украины и России, говорится в материале.

В Москве ранее неоднократно заявляли о готовности к переговорам, но в то же время отмечали, что для этого нет пока соответствующих предпосылок и условий.

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#сша
#германия
#поддержка
#украина
#россия
#конфликт
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Telegraph: НАТО больше не верит в победу Украины
20 августа 2023, 08:35

Фото: istockphoto/Michele Ursi

НАТО отказалось от всяческих надежд на победу Украины в военном конфликте с Россией. Такое мнение высказал обозреватель издания The Telegraph, британский полковник в отставке Ричард Кемп.
Военный эксперт напомнил, что, выступая в Норвегии, глава канцелярии генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга Стиан Йенсен заявил, что мирное соглашение может предполагать отказ киевских властей от части территорий в обмен на членство Украины в НАТО. Из этого выступления Кент делает вывод о том, что НАТО больше не испытывает иллюзий по поводу возможности победы Украины. Журналист также отметил, что через два года после «позорного» ухода из Афганистана Запад снова находится на грани поражения.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов назвал заявление Йенсена «странным вбросом». К нему присоединился советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк который сообщил, что Киев не пойдет на размен территорий ради членства в Североатлантическом альянсе.

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В Египте заявили о росте интереса к изучению русского языка
Филолог-русист: в Египте у студентов растет интерес к изучению русского языка
20 августа 2023, 01:42

Фото: iStock/Oleg_P

Интерес к русскому языку и культуре в Египте набирает обороты, заявил филолог и заведующий кафедрой русского языка в египетском университете Айн-Шамс Мухаммед Наср аль-Гебали.

«Интерес к русскому языку действительно возрастает», — цитирует аль-Гебали РИА Новости.
Он указал, что число студентов в Египте, изучающих русский язык, увеличивается не только из-за перспектив трудоустройства, но и из-за желания углубить свои знания о российской культуре.

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#жуковский
#филолог
#русский язык
#египет
#новости
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Лидер мятежников в Нигере заявил о готовности страны к войне
Генерал Тчиани: Нигер не хочет войны, но будет к ней готов
20 августа 2023, 01:08

Фото: iStock/Yuzu2020

Глава нигерского «Национального совета по защите отечества» (CNSP) генерал Абдурахман Тчиани подчеркнул, что Нигер не ищет войны, но будет готов защищаться при необходимости.
«Армия и народ Нигера не стремятся к войне, но мы будем сопротивляться любому вторжению», — цитирует его телеканал Al-Jazeera.
Тчиани также выразил разочарование в том, что государства Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) не признают важность Нигера в поддержании стабильности в регионе, особенно в условиях усиленной активности террористов.

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#армия
#всу
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Делегация ЭКОВАС встретилась с лидером мятежников в Нигере
Рейтер: делегация ЭКОВАС встретилась с лидером мятежников Тчиани в Нигере
19 августа 2023, 23:54

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Делегация Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), приехавшая в столицу Нигера, встретилась с главой военного органа «Национальный совет по защите отечества», созданного мятежниками, генералом Абдурахманом Тчиани, сообщает агентство Рейтер, ссылаясь на представителя президента Нигерии.
«Делегация ЭКОВАС провела в Ниамее переговоры с лидером военной хунты, генералом Абдурахманом Тчиани», — говорится в заявлении.
Стоит отметить, что члены делегации региональной организации также встречались с отстраненным от должности президентом Нигера Мохамедом Базумом.

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#всу
#переговоры
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Politico: республиканцы в Конгрессе могут контролировать финансирование Украины
19 августа 2023, 21:31

Фото: iStock/dkfielding

Члены республиканской партии в конгрессе США, которые выступают против дополнительной финансовой поддержки Киева, могут попросить создать контролирующий орган, который будет отслеживать финансирование Украины с целью предотвращения коррупции. Об этом сообщает издание Politico.
Сообщается, что республиканцы также воздерживаются от поддержки запроса президента США Джо Байдена к конгрессу о новой финансовой помощи Украине. По информации анонимного помощника члена республиканской партии, такого мнения придерживаются не только республиканцы.

Ранее член палаты представителей, республиканка Марджори Тейлор-Грин заявила, что отправка Украине американских F-16 приближает США к третьей мировой войне. По словам Грин, Байден ставит США на последнее место и «работает на Украину».

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#сша
#байден
#конгресс сша
#украина
#помощь
#финансирование
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Глава минобороны Украины Резников заявил о готовности подать в отставку
19 августа 2023, 20:30

Фото: iStock/sandsun

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что готов подать в отставку. Об этом сообщает «Клименко. Тайм».
Ранее издание «Украинская правда» сообщало, что Зеленский ищет замену главе Минобороны Украины Резникову. 

Напомним, в феврале Резников высказывался по поводу слухов о своей отставке. Он утверждал, что никаких разговоров о том, что он должен уйти с поста, у него не было. Однако он подчеркнул, что каждый чиновник должен понимать, что не может занимать должность вечно. В связи с этим, он готов к любым событиям. Кроме того, Резников заявил, что не стыдится своей деятельности, поэтому будет показать, что он сделал.

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#нато
#всу
#минобороны
#зеленский
#украина
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Медведев: Запад растерзает Россию, если она не уничтожит киевский режим
19 августа 2023, 19:54

Фото: сайт Кремля

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что у России нет выбора — или она уничтожит враждебный киевский режим, или коллективный Запад в конечном итоге растерзает РФ. Об этом Медведев написал в своем телеграм-канале.
По словам Медведева, только полная утилизация государственной машины враждебного политического режима и абсолютные гарантии лояльности на будущее являются единственным путем для России. Зампред Совбеза России подчеркнул, что гарантии лояльности на будущее может дать только РФ.

Напомним, ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что поражение Запада на украинском направлении неизбежно. Медведев также отметил, что Запад никогда не выйдет за рамки того, что начнет слишком вредить его интересам.

Зампред Совбеза России добавил, что вооруженный конфликт на Украине для Запада — это чужая война, в которой гибнут чужие для него люди.

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#дмитрий медведев
#конфликт
#война
#будущее
#утилизация
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#люди
#запад
#рф
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ЭКОВАС потребовало от мятежников в Нигере освободить Базума
19 августа 2023, 18:37

Фото: iStock/ackbab

Прибывшая в Нигер делегация Экономического сообщества стран Западной Африки в числе основных требований к захватившим власть в стране мятежникам выдвинула освобождение отстраненного от власти президента Мухамеда Базума. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.
По информации телеканала, делегация ЭКОВАС планировала провести встречи с главой созданного повстанцами «Национального совета по защите отечества» генералом Абдурахманом Тчиани и премьер-министром переходного периода Али Махаманом Ламином Зейном.

Напомним, в субботу, 19 августа, делегация ЭКОВАС прибыла в столицу Нигера Ниамей. 

Ранее министр обороны и по делам ветеранов Буркина-Фасо Кассум Кулибали в интервью РИА Новости выразил свое возмущение предположением о возможной войне между странами-членами ЭКОВАС. О возможной войне в Нигере также высказывался глава оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев. Он считает, что вмешательство западных стран в дела Африки может превратить государственный переворот в Нигере в полномасштабную войну. 

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#министр
#интервью
#новости
#нигер
#война
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Медведев: поражение Запада на украинском направлении неизбежно
19 августа 2023, 18:29

Фото: сайт Кремля

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что поражение Запада на украинском направлении неизбежно. Об этом Медведев написал в своем телеграм-канале.
Медведев также отметил, что Запад никогда не выйдет за рамки того, что начнет слишком вредить его интересам. Зампред Совбеза России добавил, что вооруженный конфликт на Украине для Запада — это чужая война, в которой гибнут чужие для него люди.

Напомним, ранее Медведев, комментируя идею о том, что Украина может вступить в НАТО, если откажется от спорных территорий, заявил, что такая идея любопытная. По словам Медведева, украинским властям придется отказаться от Киева, чтобы вступить в НАТО. Он также отметил, что столицу придется перенести во Львов, если «пшеки согласятся оставить Лемберг любителям сала с коксом».

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#конфликт
#украина
#война
#люди
#нато
#запад
#медведев
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